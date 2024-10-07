Звездный состав тренеров и новые участники со свежими форматами: с 1 ноября 'Лига Смеха. Волонтерский десант 4' возвращается на ТЕТ

Не изменяем традициям и объявляем пятницу днем юмора. Начинайте уикенд с хорошего настроения, актуальных шуток и волонтерских миссий в компании любимых юмористов и звезд. Премьера нового спецсезона "Лиги Смеха. Волонтерский десант 4" уже 1 ноября в 20:00 на телеканале ТЕТ.

В новом спецсезоне проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 4" зрителей ждут не только сенсационные тренерские дебюты, но и дуэты поколений. Певец Антон Вельбой станет наставником для команды "7*Я" из Чернигова и ребят из "Налисников". Ведущий Тимур Мирошниченко разбавит "Скучную жизнь Гриши и Димы" из Ровно и покажет себя другого с командой "Дуракам закон не писан" из Нежина. Певица и блогер Анна Тринчер добавит шарма и энергии мужским сборным - "Лунь" из города Ирпень и хорошо известному квартету "Западенцы". Юморист Юрий Великий возьмет под свое крыло "Сборную национальной гвардии Украины" и девушек из "Фам Фаталь". Певец и чемпион "Лиги Смеха" Иван Люленов проведет в большую телевизионную игру команду новичков "Дикий Лис" из Киева и дополнит дерзкий дуэт "Юля Валера". Тогда как тренер-титан Игорь Ласточкин усилит женскую команду "Фрау" и поможет дебютировать "RIVER CITY" из Винницы.

С 1 ноября и каждую пятницу команды будут соревноваться за возможность получить право доставить защитникам и защитницам такие нужные на фронте вещи - дроны и машины.

Видео дня

В 4 сезоне "Лиги Смеха. Волонтерский десант" состоится настоящая битва талантов. И речь не только об участниках, но и о новых звездных и уже опытных судьях шоу. Будьте уверены, Анна Тринчер, Антон Вельбой, Тимур Мирошниченко и Юрий Великий добавят проекту свежести, интриг и смеха, выйдут из зоны комфорта и непременно проявят себя с другой стороны. А ведущие Евгений Кошевой и Денис Христов будут подхватывать шутки и держать градус эмоций.

Каждый выпуск "Лиги Смеха. Волонтерский десант 4" - повод для улыбки и вклад в большое волонтерское дело. Присоединяйтесь к помощи всей семьей и поддерживайте важную миссию просмотром уже с 1 ноября, каждую пятницу, в 22:00 на телеканале ТЕТ.

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