Артист быстро удалил найденный на него "компромат".

Украинский певец МУАЯД, который вошел в лонглист Национального отбора на "Евровидение-2025", попал в скандал. Причиной стал контент, который исполнитель распространял в сети. В частности, в популярной соцсети пользователи обнаружили, что он делал репосты оскорбительных роликов о покойном языковеде Ирине Фарион, фото с путинистом Егором Кридом и российских песен.

Кроме того, среди репостов, которые сейчас уже недоступны к просмотру, были также и видео с пророссийской тематикой, сексизмом и дискриминацией женщин. Эти материалы были в разделе "Репосты" на странице певца в TikTok. После огласки его действий МУАЯД быстро почистил "компромат" о себе на аккаунте.

Одной из первых, кто обратила внимание на содержимое вышеупомянутых роликов, была фанатка Евровидения Ирина Пилипчук. В своем X она показала некоторые скриншоты из роликов. А также отметила отсутствие справедливости, ведь пока все хейтили другого участника Нацотбора ENLEO, который слушал российскую музыку во время войны, то МУАЯД делал практически то же самое безнаказанно.

Видео дня

"Пока все кенселили ENLEO, никто не заметил, что другой участник лонглиста Нацотбора на Евровидение 2025 МУАЯД репостит откровенную сексистскую и пророссийскую дичь", - написала Ирина.

Также своими мыслями относительно инцидента поделились авторы Telegram-канала "Що ти знаєш про Бобула?". В частности, они обратили внимание, что МУАЯД знает о скандале, поскольку удалил репосты, правда, он сам пока никак не отреагировал на это.

"Участник Нацотбора МУАЯД молча поудалял неудобные репосты из TikTok, оставил только патриотические. Кто-то додумался проверить его профиль на предмет репостов. А там - Егор Крид, шутки о Фарион - агентке Кремля - и другая дикуха. Это минус TikTok, что тебе в ленту пихают репосты других людей. Типа подписался на украинского артиста МУАЯДа, и бац - повылазили руснявые видосы", - говорится в посте.

К слову, артист не попал в шортлист участников Нацотбора. Сейчас он участвует в голосовании за место в финале конкурса с другими девятью конкурсантами. Голосование в "Дії" продлится до 10:00 17 января. МУАЯД хочет представить Украину на Евровидении с песней "AMNESIA".

Напомним, ранее один из участников Нацотбора на Евровидение отказался от участия в конкурсе. Суспільне уже расторгло договор с Александром Тесленко.

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