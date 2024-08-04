Он раскрыл детали со съемок 13 сезона.

На днях стартовали съемки 13 сезона романтического проекта "Холостяк", главным героем которого стал ветеран войны Александр "Терен" Будько. Известный блогер-плиткарь Богдан Беспалов рассказал об участницах шоу.

Также звездный обозреватель поделился подробностями со съемок проекта. По его словам, Александр "подкупил" редакторов шоу своей харизмой, однако стало известно, что у него есть проблемы в общении с девушками. Поэтому команда "Холостяка" постоянно дает подсказки герою, как вести себя с женщинами на камеру.

"На "церемонии роз" "Терен" настолько не знает, что говорить, что ждет в наушник команду редакторов, и только потом зовет девушку", - отметил Беспалов.

Блогер выделил несколько участниц и рассказал о них подробнее. Одной из них является военная журналистка Светлана, которая уже зарекомендовала себя как одна из фавориток сезона и у нее есть все шансы попасть в финал.

Однако она скрыла от "холостяка", что была замужем, а ее муж, к сожалению, погиб на фронте. В своем Telegram-канале "BespaLOVmedia" Богдан опубликовал фотографию девушки.

"Она достаточно специфична в разговоре, но у нее есть социальный бэкграунд и ее будут тянуть в шоу достаточно долго. Светлана скрыла от "Терена", что была ранее замужем за военным. Он погиб на войне. Есть инфа, что редакторы просили запланировать интервью Светланы после 11 сентября, то есть когда закончатся съемки. Можно сделать предположение, что она будет в финале", - добавил сплетник.

Еще одной участницей стала подруга скандальной художницы Сони Морозюк - Ксюша Щербач.

"Как поговаривают за нее заказали место. Будут лепить звезду местного разлива, о которой все забудут после шоу. Будет на шоу делать скандальчики в доме между девушками", - высказался о девушке обозреватель.

Другой девушкой, которая будет бороться за сердце Александра стала Юстина. Как рассказал Беспалов, у нее еще не было полового контакта с мужчинами. Блогер указал: "В этом сезоне за департамент девственности будет отвечать Юстина. По ее байке - она девственница. Ее оставили в шоу после первой вечеринки".

В противовес ей есть другая участница - блогер Анастасия Анисимова. Другие участницы проекта поговаривают, что девушка работает в сфере эскорта, однако подтверждений этому пока нет.

На шоу появится юрист Юлия Шкурлей. Но она не получила розу на первой вечеринке, "Терен" выгнал девушку из проекта.

"Юлия Шкурлей - работает в юридической компании, папа военный. Ее выгнали после вечеринки. Редакторы делали ставку на Юлю, но что-то пошло не так", - сказал Беспалов.

Еще одна девушка в "Холостяке" продюсер образовательных продуктов Алина Моисеенко. По словам обозревателя, ее долго будут "держать" в шоу из-за внешности.

"Хорошо адаптируется, знает зачем пришла. Будет длительное время в проекте, она идеальна для картинки шоу", – сказал Богдан.

О девушке Елизавете редакторы шоу отзываются не слишком положительно. Беспалов говорит, что она их раздражает, поэтому вскоре, вероятно, покинет проект.

"Лиза - модель, еще одна в копилку эскорта. Эмоционально нестабильная и агрессивная, продержится в шоу недолго", - добавил Богдан.

Последней, о ком рассказал сплетник, была блогерша Маричка Довбенко. Она запустила собственное шоу на YouTube "В ліжку". Существует предположение, что девушка пришла на шоу ради пиара, но после первой вечеринки она покинула проект.

"Блогерша Маричка Довбенко вылетела из шоу после первой вечеринки. Раздражала всех - даже Гришу Решетника. Редакторы планировали ее оставить ради хайпа, но "Терен" устал от нее еще во время первого поздравления", - подытожил блогер.

К слову, Будько - военный и общественный деятель. Он запустил свое шоу на YouTube "Відвал ніг", в котором проверяет города на инклюзивность, поскольку сам потерял обе конечности во время выполнения боевого задания на фронте. Ветеран рассказывал, что он ищет украиноязычную девушку, которая понимает и принимает людей с инвалидностью. Премьера 13-го сезона ожидается осенью.

Напомним, ранее мы писали, что одной из участниц шоу "Холостяк" может стать известная певица.

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