Он поделился своим опытом.

Ветеран войны, который стал главным героем нового сезона романтического шоу "Холостяк", Александр "Терен" Будько, рассказал первые впечатления от участия в съемках проекта.

Мужчина признался, что возникали определенные трудности. Однако этот опыт был для него интересным и незабываемым.

"Завершение этапа еще одного приключения в моей жизни. Приключения, которое точно останется надолго, если не навсегда, в моей жизни. Мы часто вспоминаем о том, как провели когда-то прекрасно время в детском лагере, то что уж говорить о событии, которое длилось в моей жизни 2 месяца, фактически ежедневно?! Меня предупреждали, что будет непросто, но кто я такой, чтобы принимать это во внимание? Но оказалось действительно не просто. Мои родители после съемки в одном эпизоде сказали: "Мы тебе не завидуем", - отметил Терен в своем Instagram.

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Он добавил, что в целом съемочный процесс шел хорошо, однако со временем усталость дала о себе знать. Тот момент Александр вспоминает так:

"Уже на последних эпизодах я просил передышки сам, ноги уставали значительно быстрее. Это как в игре, если вы не даете восстановиться персонажу, то он быстрее теряет силы снова. Усталость порой брала верх, стоять было сложно, думать было сложно, говорить было сложно. Но... В конечном итоге вы увидите на экранах улыбающееся и полное энергии лицо (потому что в конце концов так и есть)".

Новый "холостяк" отметил, что кроме съемок он параллельно успевал участвовать в конференциях, выступлениях, встречах и тренировках. Поэтому бешеный график было выдержать трудно, но он все смог.

К слову, новый сезон проекта "Холостяк" стартует уже этой осенью на телеканале СТБ. Точную дату премьеры пока не называют.

Напомним, недавно новый "холостяк" рассказал, как потерял две ноги на фронте.

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