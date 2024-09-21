Ветеран войны, который стал главным героем нового сезона романтического шоу "Холостяк", Александр "Терен" Будько, рассказал первые впечатления от участия в съемках проекта.
Мужчина признался, что возникали определенные трудности. Однако этот опыт был для него интересным и незабываемым.
"Завершение этапа еще одного приключения в моей жизни. Приключения, которое точно останется надолго, если не навсегда, в моей жизни. Мы часто вспоминаем о том, как провели когда-то прекрасно время в детском лагере, то что уж говорить о событии, которое длилось в моей жизни 2 месяца, фактически ежедневно?! Меня предупреждали, что будет непросто, но кто я такой, чтобы принимать это во внимание? Но оказалось действительно не просто. Мои родители после съемки в одном эпизоде сказали: "Мы тебе не завидуем", - отметил Терен в своем Instagram.
Он добавил, что в целом съемочный процесс шел хорошо, однако со временем усталость дала о себе знать. Тот момент Александр вспоминает так:
"Уже на последних эпизодах я просил передышки сам, ноги уставали значительно быстрее. Это как в игре, если вы не даете восстановиться персонажу, то он быстрее теряет силы снова. Усталость порой брала верх, стоять было сложно, думать было сложно, говорить было сложно. Но... В конечном итоге вы увидите на экранах улыбающееся и полное энергии лицо (потому что в конце концов так и есть)".
Новый "холостяк" отметил, что кроме съемок он параллельно успевал участвовать в конференциях, выступлениях, встречах и тренировках. Поэтому бешеный график было выдержать трудно, но он все смог.
К слову, новый сезон проекта "Холостяк" стартует уже этой осенью на телеканале СТБ. Точную дату премьеры пока не называют.
Напомним, недавно новый "холостяк" рассказал, как потерял две ноги на фронте.