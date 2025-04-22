Телезвезда ответил на хейт в сети вокруг обоих участников реалити.

Известный украинский ведущий Григорий Решетник высказался об актере Тарасе Цымбалюке, который станет главным героем шоу "Холостяк-14". Знаменитость также вспомнил и прошлого "холостяка" Александра "Терена" и ответил на хейт в сети относительно него.

На прошлой неделе стало известно, что уже этой осенью выйдет новый сезон романтического реалити со звездой сериалов "Поймать Кайдаша" и "Женский доктор". Сейчас идет сбор анкет будущих участниц проекта. После объявления имени нового главного героя в сети было немало положительных отзывов об артисте, но также не обошлось и без критики.

В комментарии для издания "РБК-Украина" Решетник отметил, что Цымбалюк не зря станет новым "холостяком". У него немало достижений, из-за которых он достоин внимания зрителя еще и в новом сезоне шоу. А что касается хейта, то он всегда был, говорит ведущий, и критика - это уже часть жизни известных людей.

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"Есть несколько моментов хейта. Но если тебя хейтят - значит, ты чего-то стоишь. Если о тебе пишут - значит, ты действительно главный герой. Тарас Цымбалюк заслуживает внимания. Наш проект на протяжении лет остается самым популярным, и мы уже привыкли к этому", - сказал Григорий.

Также он высказался о и ветеране войны "Терене", на которого после участия в проекте посыпался хейт в сети. По его словам, ему было обидно видеть, как украинцы пишут негативные комментарии в сторону человека, который защищал их на фронте. По его мнению, хейтеры - это люди, которые не смогли достичь успеха и пытаются разрушить репутацию других.

"Это два совершенно разных "Холостяка", и при этом хейт достается и одному, и второму. Но есть также немалый процент любви, благодарности и вообще положительной реакции на наших главных героев как на Александра, так и на Тараса. Поступает множество комментариев, слов благодарности, поддержки. Как всегда, сайты с анкетами не выдерживают нагрузки. Я даже не представляю, как Тарас еще передвигается по улицам. Я стараюсь его защищать", - поделился Решетник.

В дополнение, он указал, что сейчас важно объединяться и искать позитив даже в мелочах. А эту тенденцию на написание гневных комментариев в сторону звезд без повода нужно разрушить.

"У нас рождаются новые семьи, свадьбы, дети - и хочется, чтобы именно эти ценности звучали громче. Я убежден: когда проект выйдет в эфир, многие хейтеры станут нашими сторонниками", - добавил телезвезда.

Напомним, ранее Анне Ризатдиновой предложили стать новой "Холостячкой". Стало известно, что ответила на это гимнастка и, согласилась ли она принять участие в новом сезоне. Знаменитость также поделилась, почему не хочет искать себе мужчину на сайтах знакомств.

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