Она также ответила, существует ли дружба между девушками на проекте.

Экс-участница романтического реалити "Холостяк-13" Виктория Клочко, которая внезапно покинула шоу по собственному желанию в шестом выпуске, рассказала о закулисье проекта.

Не секрет, что многие участницы жалуются на то, что их показали другими на экране. Но, по словам Виктории, она частично соглашается со своим образом.

"Хотелось бы сказать, что там в каких-то моментах была не я, но на самом деле все, что было там, это все какие-то частички меня. То есть не было такого, что кто-то сидел и вытягивал из меня какие-то слова. Конечно, был редактор, который помогал мне проявиться по максимуму. Однако именно канал выбирает, какие кусочки тебя вырезать и какой образ сделать. После того, как я увидела себя такой, как меня видит канал, это трудно для принятия, многое изменилось. Но понимаю, что это моя часть", - рассказала тату-мастер в интервью Эмме Антонюк.

Виктория добавила, что многие моменты на проекте стали для нее новыми и интересными.

"Меня удивил масштаб шоу. На нашей первой вечеринке команды было 200 человек. Это была огромная работа для того, чтобы этот день прошел максимально эффективно, чтобы Александр со всеми пообщался, каждая девушка смогла проявиться. Это была очень тяжелая работа".

Клочко высказалась и о дружбе с другими участницами. Девушка отметила, что все девушки оказались в искусственно созданных условиях, а потому назвать их общение дружбой трудно.

"За кадром не было такого, чтобы мы сильно ссорились, раздражались. Но были моменты, когда у нас были ссоры. Это нормально, когда закрывают такое большое количество девушек в ограниченном пространстве, не дают им куда-то выходить", - добавила Виктория.

К слову, в шестом выпуске "Холостяка-13" проект покинули две участницы. Кроме Виктории Клочко, Александр попрощался с блогершей Настей Анисимовой.

Напомним, ранее бывшая участница "Холостяка-13" прокомментировала слухи об эскортницах на шоу.

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