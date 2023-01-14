Девушка смогла покорить сердце Алекса Топольского.

Украинская модель Катя Лозовицкая стала победительницей романтического реалити-шоу "Холостяк-12". В финале проекта главній герой Алекс Топольский именно ей вручил кольцо и признался в своих чувствах.

УНИАН рассказывает все, что известно о девушке, покорившей сердце бизнесмена.

Известно, что до участия в шоу 24-летняя Катя объездила полмира, снимаясь для разных брендов. Она позировала и в белье, и в свадебных образах, и в деловых костюмах. Девушка поражает своей невероятной красотой.

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Казалось бы, фотомодель должна быть открытой, однако на шоу "Холостяк" Лозовицкая держала дистанцию, не встрявала в конфликты и не выясняла отношения с девушками. Как признавалась сама участница, она не хотела тратить свою энергию на ненужные разговоры, потому что ее главная цель - отношения с Алексом Топольским.

Впрочем, и сам "холостяк" неоднократно замечал, что девушка была замкнутой и отстраненной. Как выяснилось позже, для Кати очень важно, чтобы человек стал по-настоящему близким и родным. И только тогда она будет готова ему полностью открыться.

Однако отношения у них все же развивались. Главный герой говорил, что с каждой встречей его чувства к Кате становились только сильнее, а девушка открыто заявляла, что влюблена.

Кажется, они готовы были пройти несколько этапов отношений, чтобы обрести счастье. Если бы не один роковой разговор, который мог бы все испортить.

За шаг до финала Алекс познакомился с отцом девушки, который рассказал, что у нее был выбор - идти на шоу "Холостяк" или "Мисс Украина". Это признание ввело Топольского в ступор. Он подумал, что Катя пришла на проект ради пиара и конкуренции. Да и отец подлил масла в огонь, добавив, что Катя хочет самореализоваться на шоу.

К счастью, Лозовицкой удалось объяснить Алексу, что такие мысли ее посещали до проекта, так как она не знала, кто будет "холостяком" и как сложится их общение, а после романтических свиданий с ним ее мнение изменилось и она действительно влюбилась.

Поняв друг друга, они пришли к согласию. В 11 выпуске шоу Катя получила заветную красную розу, благодаря чему стала финалисткой "Холостяка". В финале она оказалась с еще одной фавориткой главного героя - Сашей Мудрой. Однако победа досталась все же фотомодели.

Напомним, ранее Катя Лозовицкая рассказала о жестких условиях на шоу.

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