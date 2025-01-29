Маша Кондратенко говорит, что исполнительница очень внимательна ко всем и заботлива.

Украинская певица, финалистка Национального отбора на Евровидение Маша Кондратенко, которая уже успела стать фавориткой еврофанов со своей песней "No Time to Cry", высказалась об артистке Тине Кароль. Исполнительница объяснила, чем ее удивила музыкальный продюсер конкурса.

В интервью для издания "РБК-Украина" Кондратенко поделилась, что знаменитость запомнила всех участников Нацотбора и каждому давала советы. Она поддерживала каждого из конкурсантов и пыталась улучшить их номера. Такая забота и большое внимание от Тины Кароль удивило Машу, и она благодарна ей за это.

"Тина очень внимательная, она все помнит. Для меня было очень большим удивлением, когда мы пришли на ее сольный концерт, а она каждого спрашивала о песне, помнила все правки. Учитывая то, что у нее параллельно много концертов, много съемок. Но она все четко помнила. Она дала мне классные советы о том, как доработать песню", - поделилась певица.

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Также она рассказала, какой была атмосфера во время прослушиваний песен кандидатов на место в финале. По ее словам, музыкальный продюсер сделала все, чтобы участники чувствовали себя комфортно и могли хорошо выступить. Маша считает, что именно такое отношение Тины Кароль повлияло на многих артистов и помогло им расслабиться.

"Когда у нас было живое прослушивание, Тина создала максимально уютную атмосферу. И волнение потихоньку отходило. Она всех расслабляла, спрашивала как дела. Тина очень заботливая и внимательная к участникам. Поэтому я рада, что у нас в этом году музыкальный продюсер именно она", - добавила Кондратенко.

К слову, финал Нацотбора состоится 8 февраля. Свои песни и номера, кроме Кондратенко, представят 10 участников: Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абие, ДК Энергетик, Влад Шериф, FIЇNKA. Само Евровидение запланировано на май в городе Базель, Швейцария.

Напомним, ранее иностранцы выбрали своего фаворита на украинском Нацотборе на Евровидение. Стало известно, кому из участников они пророчат победу.

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