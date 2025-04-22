Ведущий поделился, свободно ли его сердце сейчас.

Известный украинский ведущий Никита Добрынин высказался о шоу "Холостяк", который был главным героем 9 сезона проекта. Он ответил, смог ли бы снова принять участие в реалити, если бы его пригласили.

В комментарии для "Тур звездами" от Люкс ФМ знаменитость поделился также, свободно ли его сердце. По его словам, сейчас он находится в статусе холостяка и наслаждается этим периодом своей жизни. Он хочет встретить любимого человека, но пока не ищет женщину, чтобы просто быть в отношениях.

"Я сегодня холостяк и мне классно в этом статусе", - отметил Никита.

Видео дня

Относительно участия в шоу телезвезда указал, что это пройденный для него этап, к которому он не планирует возвращаться. В то же время ведущий говорит, что участие в "Холостяке" - это был классный период в его жизни, но повторять его он не хочет.

"Все, эта история точно закрыта. Проект был классный, замечательный, он много действительно замечательного в жизни дал. Это пройденная история, пройденный этап, который был классный. Я люблю этот этап своей жизни. Но впереди гораздо интереснее, мне кажется, и возвращаться назад, и искать там какую-то ностальгию, это не мой путь. Хочется идти вперед", - подчеркнул Добрынин.

Как известно, звезда стал главным героем "Холостяка" шесть лет назад. Тогда победительницей проекта стала блогерша Даша Квиткова, с которой ведущему удалось построить отношения вне шоу. Пара поженилась и у них родился сын Лев, но в 2023-м супруги всколыхнули сеть новостью о своем разводе. Конкретных причин разрыва они не называли, но намекали, что у них исчезли чувства друг к другу. Сейчас экс-влюбленные остаются в хороших отношениях и воспитывают сына, ради которого даже время от времени встречаются и проводят время вместе.

Относительно Квитковой Добрынин отметил, что не хочет, чтобы его называли "бывшим блогерши", поскольку он - целостная личность, статус которой не зависит от прошлых отношений. Также он добавил, что не думает о воссоединении с бывшей.

"Это не мой статус. Так пишут в интернете. Я личность. Не бывший, не будущий", - добавил мужчина.

Напомним, новым "холостяком" в этом году станет актер Тарас Цымбалюк. Знаменитость уже успел прокомментировать свое участие в новом сезоне. Артист напомнил, благодаря кому возможны съемки проекта во время войны и призвал поддерживать военных. А также кинозвезда поблагодарил поклонников за внимание к нему.

Вас также могут заинтересовать новости: