На фоне новостей об участии в шоу актер напомнил, благодаря кому возможны съемки проекта и призвал помочь ВСУ.

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, который станет главным героем 14 сезона шоу "Холостяк", впервые прокомментировал свое участие в романтическом реалити. Звезда сериалов "Поймать Кайдаша", "Женский доктор" и "Крепостная" публично обратился к поклонникам и призвал их присоединиться к помощи военным.

35-летний артист в своем Instagram после новости о том, что он станет мужчиной, за сердце которого будут бороться женщины на "Холостяке", вышел на связь и отметил, что участие в проекте - это новый вызов для него. Он убежден, что сейчас очень важно создавать и популяризировать украинские проекты, поэтому рад, что станет частью новой истории на телевидении.

"Спасибо всем за сегодняшнюю поддержку. Меня действительно ждет новый вызов, новые эмоции и совершенно новый формат существования на ТВ! Ценно, что вы поддерживаете украинское кино, телевидение, медиапроизводство. Люди смотрят, отталкиваются, формируют и формируются. Они перезагружаются, отвлекаются и вдохновляются. И всем нам прозрачно известно, почему сейчас очень важно создавать украинский контент", - написал кинозвезда.

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В дополнение, знаменитость напомнил, благодаря кому во времена войны украинцы могут смотреть и создавать программы на телевидении. Он призвал подписчиков присоединиться к его сбору на авто для военных, которые защищают Украину на Покровском направлении. Сбор актер проводит вместе с коллегами - артистками Наталкой Денисенко и Еленой Светлицкой.

"Никогда не будет лишним напомнить, что мы можем сейчас снимать украинский контент исключительно благодаря нашим героям, которые нас защищают. И единственное адекватное поведение украинцев в тылу - помогать военным. У нас очень важный сбор для ребят на Покровском направлении: им очень нужны машины. И мы с Наталкой Денисенко и Еленой Светлицкой очень хотим им помочь. Сумма - 2 млн гривень. Знаю, что с вами нам любой сбор под силу", - добавил Цымбалюк.

К слову, новый сезон "Холостяка" с актером выйдет на экраны осенью этого года. Сейчас продолжается сбор анкет возможных участниц проекта. Съемки будут проводиться летом. Пока что другие подробности создания 14 сезона неизвестны.

Напомним, ранее блогер сообщил, что участницей "Холостяка" с Цымбалюком может стать его девушка. Инсайдеры рассекретили, что это украинская актриса, с которой новый герой играет сейчас в спектакле. Им приписали роман, а также источники утверждают, что у создателей программы большие планы на артистку в проекте.

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