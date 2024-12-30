Участница шоу "Холостяк", студентка Юстина Багай, которая покинула проект в восьмом выпуске, высказалась о своем участии в шоу. Девушка рассказала, как пережила вылет из проекта и прощание с главным героем - ветераном войны Александром "Тереном".
В интервью "РБК-Украина" участница откровенно призналась, что, вернувшись из проекта домой, у нее началась депрессия. Девушка не могла осознать, что этот этап в ее жизни завершился, как и ее история отношений с военным.
Примерно два месяца участница находилась в таком состоянии. А легче Юстине стало только после выхода последнего выпуска пост-шоу "Как выйти замуж. Холостяк" с ее участием. В то же время, как добавила Багай, она до сих пор работает с психологом.
"Я вам честно скажу. Я была в такой даже депрессии, я бы так это назвала. Последние три месяца после проекта меня "телипало" вплоть до конца последнего финального пост-шоу, которое мы снимали. У меня все еще екало. Но сейчас, когда уже закончились эфиры со мной, стало легче. Я уже как бы отпустила, я прорабатываю это с психологом", - поделилась девушка.
Также Юстина прокомментировала пост-шоу, во время которого обсуждали ее вылет из проекта. Тогда девушка не смогла сдержать слез, просматривая историю отношений с Александром. По словам участницы, тогда она думала, что уже отпустила "Терена" и пережила расставание, но оказалось иначе. На съемках она как будто снова окунулась в тот период, из-за чего ей было очень больно.
"Это пост-шоу снималось в ноябре, а я покинула проект в сентябре. И я искренне думала, что уже тогда все пережила. Но в тот момент, когда мне показали то, что не вошло в эфир, а еще и всю историю наших отношений... Это было очень болезненно, очень эмоционально. Это меня перенесло назад в лето, это было тяжело переживать. Когда показали его слова... Я из-за этого, если честно, последние эпизоды не смотрела", - отметила Юстина.
К слову, студентка покинула шоу за шаг до финала. В последнем выпуске "холостяк" сделал выбор между двумя девушками - волонтеркой Инной и тарологом Анастасией. Желанное кольцо получила Инна.
Напомним, ранее волонтер Инна рассказала, что происходило на шоу сразу после финала. Победительница также ответила, возможно ли встретить на проекте любовь.