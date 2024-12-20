На проекте осталось 2 участницы.

В пятницу, 20 декабря, на телеканале СТБ показали восьмой выпуск 13 сезона романтического реалити "Холостяк", где главным героем является ветеран войны Александр "Терен" Будько.

На этой неделе состоялось знакомство "холостяка" с родителями трех девушек, которые остались на шоу.

"Это важно и волнительно. Хочу узнать что-то новое и представить себя", - подчеркнул Александр.

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Свидание с Юстиной

Сначала Терен приехал на родину Юстины - Львовскую область. Девушка ждала его возле разрушенного Поморянского замка в вечернем платье розового цвета, словно принцесса. Сам главный герой тоже выбрал черный деловой костюм для встречи с участницей.

Влюбленные устроили чаепитие возле памятника архитектуры и решили поиграть в игру, которую придумала Юстина. В частности, девушка предложила, чтобы один вытягивал карточку с вопросом, а другой - писал свои ответы на листке. Таким образом, можно было узнать, сколько общего и разного между ними.

"Игра была для того, чтобы найти больше точек соприкосновения", - сказал Терен и начал играть.

Вопросы в конвертах были о любимой музыке, цвете и тактильных ощущениях. После игры Юстина предложила Терену пойти внутрь замка. Она объяснила, почему именно в этом месте захотела устроить свидание.

"Я всегда равнялась на отношения своих родителей. Они, как граф и графиня, а я была принцессой в семье. Поэтому теперь я ищу своего графа".

После такого признания в романтической атмосфере влюбленные начали танцевать. Юстина также рассказала о своих волнениях перед знакомством с родителями.

"Я волнуюсь из-за знакомства. Никогда такого не делала", - сказала девушка.

Однако Терен успокоил и заверил, что все будет хорошо. Затем он поцеловал ее.

"Мы утонули друг в друге. Просто наслаждались этим моментом", - подчеркнула Юстина.

Знакомство с семьей Юстины

После свидания Юстина и Александр поехали к родителям и сестре девушки. Они приветливо встретили пару и пригласили к столу.

Терен начал общение с вопроса о реакции родителей на заявление дочери участвовать в романтическом реалити. Они ответили так:

"Юстинка сказала, что будет участвовать в шоу. Я сказала: "А почему бы нет?", но не знала, какой это проект. Она сказала потом: "Мне 20, я никогда ни с кем не встречалась", но у нас были опасения. Она всегда хотела больше достичь и закончить учебу. Но все же сдала все экзамены. А об отношениях она мечтала, как в сериалах".

Затем отец Юстины - Игорь - позвал Александра на разговор. Мужчина спросил, какие были первые впечатления у главного героя шоу от его дочери.

"Первые впечатления были замечательные. Интеллигентная, изысканная девушка, с каждым разом удивлялся ее мудрости", - ответил Будько.

Отец также добавил, что ему приятно слушать комплименты в адрес дочери, он всегда поддерживает и гордится ее успехами.

По словам Терена, общение с отцом Юстины ему понравилось и он захотел также поговорить с сестрой участницы - Яриной. Они обсудили сходства и различия в их семьях, отношения между сестрами, отношение к браку и представления Юстины об отношениях.

"Общение было искреннее. Не раскрыло всех нюансов, но дало много интересных подробностей", - резюмировал Александр общение с Яриной.

А потом состоялся индивидуальный разговор "холостяка" с мамой Юстины - Богданой. Женщина спросила об отношении к дочери и отметила, что ей важно видеть ее счастливой. Также она поинтересовалась реакцией родителей Терена на новость о том, что он будет участвовать в шоу.

"Они меня поддержали. Это моя возможность найти свою любовь", - подчеркнул он.

Богдана решила подарить Александру подвеску герб Украины от их семьи и поблагодарила за знакомство.

"Общение выдалось откровенным и искренним. Чувствовалась материнская любовь к дочери", - подытожил Терен.

Пара поблагодарила за гостеприимство родителей и уединилась. Влюбленные обсудили эмоции после знакомства и обнялись.

"Я убедилась, что знакомство прошло классно!" - резюмировала Юстина.

Свидание с Анастасией

С эзотериком Анастасией Терен встретился в ее родном городе Збараж. Их свидание было в парке. Именно там девушка предложила провести совместную медитацию.

"Цель свидания - больше почувствовать друг друга, чтобы больше сблизиться", - подчеркнула Анастасия.

После совместной медитации девушка поблагодарила Терена за поддержку и призналась, что в прошлых отношениях экс-избранник не разделял ее увлечение.

"Из-за того, что он не разделял мои взгляды мы разошлись. Я что-то рисую, а он: "Ты что хочешь быть вторым Пикассо?" и т.д. Я разорвала эти отношения", - вспомнила Анастасия и они поехали на знакомство с родными девушки.

Знакомство с родными Анастасии

Анастасия познакомила Александра с мамой Русланой, с двумя бабушками и дедушкой. Она также объяснила, что ее отец не смог присутствовать на этой встрече из-за срочной командировки по работе.

За столом царила дружеская атмосфера, а родные участницы начали рассказывать истории из жизни эзотерика.

"Холостяк" узнал, что Анастасия свое детство провела с бабушками и дедушкой, а ее мама в то время много работала. В подростковом возрасте у девушки была булимия и недопонимания с мамой.

"Все знают, что булимия моя была от мамы. "Настенька, давай на диету" и бабушки поддерживали в этом. Конечно, если близкие такое говорят, то это записывается в себе", - вспомнила девушка.

Затем бабушка решила показать, как выглядела Анастасия в детстве с круглыми щечками.

После рассматривания семейных фотографий Александр пошел на индивидуальное общение с мамой Анастасии - Русланой. Вместе они сажали цветы и поговорили о трудностях в отношениях участницы с мамой.

"Период булимии начался у нее в 16 лет. Она жила одна, училась. Я не знала, что происходит с ней. Она приезжала на выходные, закрывалась в ванной. Я начала проверять и обнаружила булимию. Со временем у нее пошел сбой щитовидной железы. Потом подключали психотерапевта", - рассказала мама.

Однако сейчас женщины смогли наладить свое общение. Также спросил Терен у Русланы о безработице Анастасии. Мама участницы отметила, что они с мужем готовы еще год ее поддерживать финансово. Однако Александра интересовала сумма, которую нужно иметь, чтобы обеспечивать девушку.

"Я не могла сказать четкой суммы. Она всегда разная. Когда я вышла замуж - у меня не было ничего. Когда люди объединяются и вместе идут, то нет такого, сколько нужно, главное, чтобы вместе", - ответила мама Анастасии.

Затем Терен пообщался с бабушками Ярославой Александровной и Ярославой Ярославовной. Женщины подготовили для него вопросы из школьной программы, ведь раньше они работали учителями. Мужчина отвечал на вопросы по истории, правоведению, математике и финансам.

"Мы увидели, что он умный и интересный. Из него будет хороший отец и муж", - отметили бабушки.

В конце встречи Терен и участница поблагодарили родных за гостеприимство и пошли в спальню Анастасии смотреть семейные фото.

"Она открыла больше себя из прошлого и себя теперь. Я смог расширить горизонты ее познания", - сказал Терен, который позже поцеловался с девушкой.

Свидание с Инной

С Инной Александр встретился не на ее родине - Харькове, а в Киеве, ведь именно в эти дни были сильные обстрелы города.

"Я до конца не уверена, что родители смогут приехать", - сказала сразу Инна.

Влюбленные пошли на свидание в боулинг, где их ждала только двоюродная сестра Виолетта. Девушка подготовила вопросы для пары. Они пообщались о секретах, умении сглаживать конфликты, воспитании детей, табу в сексе, быте и потребности в личном пространстве.

"Я узнал какие-то моменты об Инне, о ее отношении к вещам", - резюмировал Александр.

После игры и ответов на вопросы они втроем продолжили общение на природе. Позже к ним наконец присоединились родители Инны.

"Мы под канонады выезжали. Мы не хотели бы подвергать опасности никого", - сказал папа Вячеслав, который искренне обрадовался встрече с дочерью и Александром.

"Холостяк" тоже обрадовался знакомству и сказал об этом так:

"Создавалось впечатление, что мы уже много лет друг друга знаем".

Во время разговора родители рассказали об успехах Инны и то, что всегда ее поддерживали. Однако Терен решил спросить о первом браке девушки и их реакции на свадьбу дочери в Германии. Но оказалось, что родные не знали о ее решении.

"Я не сказала им сразу. Призналась, когда мы с мамой поссорились. Я сказала: "Я вообще-то замуж вышла". Этот брак был 50% о бизнесе и 50% о глупости. Я много работала, а он больше ныл, что я много работаю. О разводе я уже сказала родителям", - прокомментировала Инна.

Этот ответ удивил "холостяка", но они смогли завершить эту тему. Далее отец Инны передал подарок - флаг от Нацгвардии за активную поддержку армии.

Терену понравился такой неожиданный презент, а дальше он пошел на общение с отцом Инны. Мужчины обсудили, что самое важное в отношениях, каким должен быть счастливый брак и волонтерство Инны.

"Мы более 10 лет занимаемся волонтерством. Она видела в Салтовке много детей без родителей. И ездила. У нее сильное чувство справедливости, может отдать все", - сказал мужчина.

По словам Терена, общение с отцом Инны прошло легко и комфортно.

А дальше "холостяк" пообщался с мамой Инны - Еленой. Женщина показала детские фото участницы и выразила свое восхищение личностью Терена.

"На таких людях держится наша Украина. Ты вдохновляешь! Это очень классно".

Она также рассказала о мужчине, которого видит рядом с дочерью и в шутку подчеркнула, что Инна - это хороший выбор, который она рекомендует сделать.

"Она красивая, умная. Вы точно воспитали хорошую дочь", - поддержал Александр.

Елена также добавила, что Инна не сказала о первом замужестве, потому что думала, что родители не поддержат ее выбор. Однако сейчас у них хорошие отношения, а ее дочь готова к семье и серьезным отношениям.

Затем Александр поблагодарил семью за знакомство и провел время наедине с Инной. Также он решил продолжить тему первого брака и спросил: "Был ли это союз из-за чувств или больше партнерством?". Волонтер откровенно ответила так:

"Браком из-за чувств он не был. Было прагматическое ощущение, потому что мы могли зарабатывать, обеспечивать детей. Он был младше на 4 года, хотелось попробовать создать семью".

Влюбленные решили поставить точку в этой теме и насладились объятиями и романтической атмосферой у камина.

Далее Терен пошел готовиться к церемонии роз, на которой выбрал двух финалисток шоу.

Кто покинул шоу "Холостяк-13" в восьмом выпуске

В восьмом выпуске шоу "Холостяк" покинула студентка Юстина. За шаг до финала Александр не дал ей розу и объяснил свое решение так:

"Она стала близким человеком для меня. Но мое сердце не бьется чаще, когда мне этого бы хотелось. Я не хотел бы сделать ей больно в будущем, поэтому должен отпустить".

Кто остался в проекте "Холостяк 2024"

Напомним, ранее "холостяк" Александр Терен назвал пять правил в своих отношениях с любимой.

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