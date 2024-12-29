Победительница проекта также ответила, возможно ли встретить на проекте любовь.

Победительница шоу "Холостяк", волонтер и бизнесвумен Инна Белень рассказала, что происходило на шоу после финала, когда завершились съемки. Девушка ответила, смогла ли она провести время наедине с главным героем проекта - ветераном войны Александром "Тереном".

В интервью "СТБ" участница призналась, что изрядно обрадовалась завершению съемок. Как известно, девушки несколько месяцев живут в доме, где они совсем отстранены от внешнего мира.

Их действия снимают на камеры, а единственные люди, с которыми они общаются - это "холостяк", другие участницы и команда шоу. Поэтому финал сезона и соответственно возвращение к прошлой жизни не могло не порадовать Инну.

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После завершения съемок они с Александром смогли провести время вдвоем и побыть наедине, о чем так долго мечтала волонтер. Первые ее слова после выключения камер были такие:

"Боже, наконец-то!". Это была моя первая реакция, потому что я очень хотела побыть с ним вдвоем, без никого. И эти первые пять часов были просто для нас - мы общались, наслаждались друг другом. Это было очень необычно, но невероятно круто.

Также Белень опровергла слухи, что на проекте "Холостяк" невозможно построить отношения и влюбиться. По ее словам, она является подтверждением того, что на шоу существуют настоящие чувства, ведь она влюбилась в главного героя.

"Однозначно да! Посмотрите на меня, посмотрите, какими глазами я смотрю на Сашу. Эти эмоции, эта романтика - это то, чего в жизни не часто встречается. Поэтому, без сомнения, можно влюбиться на проекте!" - добавила победительница.

Напомним, ранее Инна Белень призналась, что хотела уйти из проекта. Девушка назвала причину и объяснила, почему все же решила остаться на шоу.

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