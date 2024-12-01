Инна рассказала о неожиданном поцелуе с Тереном / Кадр из пятого выпуска шоу "Холостяк"

В пятом выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк" участница Инна оказалась в эпицентре скандала. После двойного свидания с Александром и подругой Юстиной, Инна поцеловала Терена на глазах у конкурентки. Девушка поделилась эмоциональным постом в Instagram, где рассказала о неловкой ситуации и своих переживаниях.

"На этой неделе произошло то, чего я хотела меньше всего, - оказаться вместе с близким мне человеком на свидании с "Холостяком". Эта идея, кстати, принадлежала именно Юстине. Она сказала, что хочет увидеть химию между нами, чтобы понять, настоящая ли у нас с Сашей история. Честно, я тогда не очень поняла, почему она это предложила, но случилось, как случилось, - начинает свой рассказ Инна, подчеркивая непредсказуемость ситуации.

Она искренне признается в своих чувствах к Саше и описывает тот момент, когда они не смогли сдержать эмоций:

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"Да, между нами были поцелуи. Мы оба ждали общения - это было единственное время за неделю, когда мы могли побыть вместе. Конечно, никто из нас не мог представить, что будет дальше".

Скриншот поста Инны Белень

Инна не ожидала, что ее поцелуй с Тереном в кафе будет иметь такие неприятные последствия, ведь их увидела Юстина.

"Юстина случайно увидела нас. И, поверьте, это не было по сценарию. Просто так совпало: водитель решил перепарковать автобус, а Юстина, находясь в нем, оказалась у окна именно той кофейни. Этот момент выглядел очень драматично, и хотя нам с Сашей было хорошо вместе, в тот момент я вообще не думала, что кто-то может это увидеть", - рассказала Инна.

Инна не скрывает своей боли и переживаний за подругу.

"Но когда я вернулась в автобус и увидела слезы Юстины, у меня внутри все пошатнулось. Это было больно. Очень больно. Я не хотела, чтобы она страдала из-за нас, но и сдерживать свои чувства из-за присутствия другого человека тоже не могла", - отметила Инна.

Инна делится своими размышлениями о том, как эта непростая ситуация повлияла на ее восприятие отношений и эмоций. Она осознала, насколько сложным может быть выражение чувств в условиях соревнования за сердце "Холостяка", где дружба и любовь переплетаются.

Несмотря на пережитую боль и неловкость, Инна ценит свою дружбу с Юстиной. Она надеется на взаимопонимание и верит, что этот опыт сделает их отношения еще крепче. Инна уверена, что такие испытания закаляют характер и помогают лучше понять себя и свои чувства.

Юстина прокомментировала сообщение и выразила свой взгляд на ситуацию с поцелуем.

  • "Инна, я отвечаю только за свои поступки. Я не держу зла ни на тебя, ни на Сашу из-за того поцелуя. И я не разделяю нас на стороны. У каждой из нас своя история, свой путь на этом проекте. Это не соревнования, где нужно выбирать фаворитов и делить участниц на команды", - написала участница шоу "Холостяк" Юстина.

Другие комментарии под постом Инны:

  • "Но ведь Юстина могла на это не смотреть. Правда же? Каждый на проекте сам за себя. И это правильно. Вы же не пришли сюда за дружбой. Поэтому я не вижу здесь ничего плохого. Тем более Юстина сама говорила, что хочет увидеть, что между Сашей и Инной. Ну вот и увидела! Инна, вы просто невероятная! Уверена, что Саша выберет только тебя, потому что вы созданы друг для друга. Это очень заметно!"
  • "Важно держать баланс, как бы банально не звучала эта фраза. Солидарна с высказыванием о том, что такие обстоятельства закаляют людей на будущее. Учитывая, что Юстина еще совсем молодая и нет опыта в отношениях - разочарования и огорчения имеют место быть. Только так нас жизнь делает сильнее и мудрее"
  • "А самое главное - это не обманывать себя. Не делать что-то во благо другого человека, если это идет в ущерб самому себе"
  • "Конечно, чувства близких важны, но свои важнее. Ну а при данных обстоятельствах: именно на проекте - каждая участница понимала, куда идет, и что внимание "Холостяка" будет не только ей"

Напомним, участница "Холостяка" столкнулась с хейтом из-за возраста.

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