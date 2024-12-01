Инна искренне волнуется за дружбу с Юстиной.

В пятом выпуске романтического реалити-шоу "Холостяк" участница Инна оказалась в эпицентре скандала. После двойного свидания с Александром и подругой Юстиной, Инна поцеловала Терена на глазах у конкурентки. Девушка поделилась эмоциональным постом в Instagram, где рассказала о неловкой ситуации и своих переживаниях.

"На этой неделе произошло то, чего я хотела меньше всего, - оказаться вместе с близким мне человеком на свидании с "Холостяком". Эта идея, кстати, принадлежала именно Юстине. Она сказала, что хочет увидеть химию между нами, чтобы понять, настоящая ли у нас с Сашей история. Честно, я тогда не очень поняла, почему она это предложила, но случилось, как случилось, - начинает свой рассказ Инна, подчеркивая непредсказуемость ситуации.

Она искренне признается в своих чувствах к Саше и описывает тот момент, когда они не смогли сдержать эмоций:

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"Да, между нами были поцелуи. Мы оба ждали общения - это было единственное время за неделю, когда мы могли побыть вместе. Конечно, никто из нас не мог представить, что будет дальше".

Инна не ожидала, что ее поцелуй с Тереном в кафе будет иметь такие неприятные последствия, ведь их увидела Юстина.

"Юстина случайно увидела нас. И, поверьте, это не было по сценарию. Просто так совпало: водитель решил перепарковать автобус, а Юстина, находясь в нем, оказалась у окна именно той кофейни. Этот момент выглядел очень драматично, и хотя нам с Сашей было хорошо вместе, в тот момент я вообще не думала, что кто-то может это увидеть", - рассказала Инна.

Инна не скрывает своей боли и переживаний за подругу.

"Но когда я вернулась в автобус и увидела слезы Юстины, у меня внутри все пошатнулось. Это было больно. Очень больно. Я не хотела, чтобы она страдала из-за нас, но и сдерживать свои чувства из-за присутствия другого человека тоже не могла", - отметила Инна.

Инна делится своими размышлениями о том, как эта непростая ситуация повлияла на ее восприятие отношений и эмоций. Она осознала, насколько сложным может быть выражение чувств в условиях соревнования за сердце "Холостяка", где дружба и любовь переплетаются.

Несмотря на пережитую боль и неловкость, Инна ценит свою дружбу с Юстиной. Она надеется на взаимопонимание и верит, что этот опыт сделает их отношения еще крепче. Инна уверена, что такие испытания закаляют характер и помогают лучше понять себя и свои чувства.

Юстина прокомментировала сообщение и выразила свой взгляд на ситуацию с поцелуем.

"Инна, я отвечаю только за свои поступки. Я не держу зла ни на тебя, ни на Сашу из-за того поцелуя. И я не разделяю нас на стороны. У каждой из нас своя история, свой путь на этом проекте. Это не соревнования, где нужно выбирать фаворитов и делить участниц на команды", - написала участница шоу "Холостяк" Юстина.

Другие комментарии под постом Инны:

"Но ведь Юстина могла на это не смотреть. Правда же? Каждый на проекте сам за себя. И это правильно. Вы же не пришли сюда за дружбой. Поэтому я не вижу здесь ничего плохого. Тем более Юстина сама говорила, что хочет увидеть, что между Сашей и Инной. Ну вот и увидела! Инна, вы просто невероятная! Уверена, что Саша выберет только тебя, потому что вы созданы друг для друга. Это очень заметно!"

"Важно держать баланс, как бы банально не звучала эта фраза. Солидарна с высказыванием о том, что такие обстоятельства закаляют людей на будущее. Учитывая, что Юстина еще совсем молодая и нет опыта в отношениях - разочарования и огорчения имеют место быть. Только так нас жизнь делает сильнее и мудрее"

"А самое главное - это не обманывать себя. Не делать что-то во благо другого человека, если это идет в ущерб самому себе"

"Конечно, чувства близких важны, но свои важнее. Ну а при данных обстоятельствах: именно на проекте - каждая участница понимала, куда идет, и что внимание "Холостяка" будет не только ей"

Напомним, участница "Холостяка" столкнулась с хейтом из-за возраста.

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