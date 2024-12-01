Юстина призывает не судить ее за возраст и отсутствие отношений.

Участница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Юстина ответила на критику зрителей относительно своего возраста и отсутствия опыта серьезных отношений. Также девушка раскрыла правду о конфликте с другой участницей, Инной.

В своем Instagram девушка призналась, что ей 21 год и она пришла на проект, чтобы получить первый опыт отношений в комфортных условиях.

"На шоу нельзя приходить, если у тебя не было отношений, потому что Параска из соседнего села уже знает ту жизнь и так бы не вела себя. Ложь!" - заявила Юстина.

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Она также отметила, что не понимает критики со стороны зрителей, которые считают, что на шоу нельзя приходить без опыта отношений.

"Вы не можете говорить, как бы вы себя вели, потому что Вас там не было и скорее всего, никогда не будет", - обратилась Юстина к хейтерам.

Реакция соцсетей:

"Просто ты в 20 лет, и большинство людей в 20 лет - это два разных мира. Им не понять, да и не надо"

"Сначала раздражала, а потом покорила. Ты замечательная девушка, счастья и любви тебе!"

"Смотрю это шоу исключительно из-за тебя, потому что мама когда-то была моим учителем. Ты очень красивая!"

"Ты замечательная! Каждый воспринимает мир по уровню своего развития. Быть выше, никогда не будет хуже"

"Мудрая не по годам. Без тебя это шоу было бы пресным!"

"Ты очень красивая и искренняя!"

Как видим, реакция соцсетей неоднозначная. Одни поддерживают Юстину, другие - критикуют. Однако, девушка не обращает внимания на хейт и продолжает бороться за сердце "Холостяка".

Напомним, участница "Холостяка-13" рассказала о нарушении правил проекта.

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