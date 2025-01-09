Девушка поделилась, важно ли ей жить вместе со своим избранником.

Победительница шоу "Холостяк", волонтер и бизнесвумен Инна Белень, которая ранее призналась, что они с Александром "Тереном" живут отдельно, сейчас объяснила почему. Девушка ответила, важно ли для нее делить совместный быт с избранником.

В интервью Славе Демину участница реалити отметила, что в прошлом она очень быстро съезжалась с бойфрендами, а вот главный герой проекта - нет. Пока что их устраивает раздельная жизнь, поскольку у ветерана войны очень напряженный график. В то же время Инна говорит, что для нее важно жить вместе с любимым и надеется, что со временем они будут жить в одной квартире.

"Мы не живем вместе. В отношениях я раньше очень рано съезжалась. Саша, скорее, из тех, кто вообще не съезжает. Посмотрим, потому что все же на две квартиры не очень. С его ритмом жизни, когда он там может приехать в семь утра, уехать в одиннадцать ночи, все же, две квартиры - это круто. Но для меня отношения - это вместе засыпать и просыпаться", - подчеркнула Белень.

Волонтер добавила, что сейчас у них с Александром только начинаются отношения. После завершения шоу они начали развивать свой роман заново. По словам Белень, лучший период для них с общественным деятелем был в первый месяц после завершения реалити, ведь тогда об их паре еще никто не знал, а само шоу еще не вышло.

Сейчас им сложно не реагировать на хейт в сети. Девушка часто встречает, как им пишут, что вскоре они расстанутся. Бизнесвумен не скрывает, что это очень влияет на них, но при этом влюбленные продолжают развивать свои отношения.

"На проекте все было организовано, здесь мы сами все организовываем. Мы не засчитываем наш опыт с проекта "Холостяк", а начинаем как пара сначала. Они (отношения - УНИАН) развиваются, скажем так, медленнее, чем хотелось бы нам обоим, но это еще очень трудно. Почему? Потому что все там: "Они побудут вместе по сценарию и разойдутся". Я думаю, что пары, которые сходились, а потом расходились, частично делали это из-за давления от населения. Даже если ты вообще никак не реагируешь на хейт, оно давит. Сложно это все отрывать и быть парой", - добавила победительница.

Напомним, ранее Инна Белень ответила, хочет ли замуж за Александра "Терена". Победительница шоу поделилась, планируют ли они с избранником жениться и как относятся к этому.

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