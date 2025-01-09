Белень поделилась, планируют ли они с Александром жениться и как относятся к этому.

Волонтер и бизнесвумен Инна Белень, победившая в шоу "Холостяк" и построившая отношения с ветераном войны Александром "Тереном", заговорила о свадьбе с главным героем шоу. Девушка ответила, готова ли уже к замужеству.

Инна рассказала в интервью Славе Демину, что уже задумывалась над браком с военным. Она может допустить, что общественный деятель станет ее мужем. Правда, сейчас им немного не до этого. У обоих партнеров после завершения реалити много работы. Также сейчас они сосредоточены на развитии своих отношений и, похоже, в ближайшее время заключать брак не планируют. В то же время, говорит волонтер, для нее важно, чтобы их отношения вышли на новый уровень.

"Допустить мнение могу. Просто реально у нас такое сложное время... Спросите меня, могла ли я в июне сказать, что я стану избранницей Саши, или что я буду жить в Киеве на правом берегу, когда половина семьи на левом. Все может быть в этой жизни. Я все же за то, что когда люди вдвоем и большая семья, то все же хотелось бы, чтобы все было официально. Это не обязательно про свадьбу, про штамп. Я изучала право юридическое, и это лучше. Не надо потом ничего никому доказывать. Но из-за того, что я уже была в браке, я теперь буду подходить к этому более уравновешенно и более серьезно", - поделилась бизнесвумен.

Избранница "Терена" призналась, что в первом браке она не брала фамилию мужа. Однако на этот раз, если будет выходить замуж за Александра, то станет Будько (фамилия Александра).

По словам Инны, сейчас они с любимым только начинают свои отношения, поэтому говорить о женитьбе пока рано. На проекте все было не так, как в реальной жизни, поэтому сейчас им хочется насладиться временем друг с другом и встречаться, как все пары. Не секрет, что несколько месяцев после завершения шоу они скрывались и не могли вместе ходить в рестораны или кино.

"Мы еще не вели себя в реальной жизни как пара", - указала волонтер.

Напомним, ранее Инна Белень ответила, живут ли они с Тереном вместе после шоу. Волонтер отметила, что им с главным героем шоу нужно личное пространство.

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