Волонтер отметила, что им с главным героем шоу нужно личное пространство.

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк", волонтер и бизнесвумен Инна Белень рассказала о жизни после проекта. Девушка призналась, живут ли они вместе с главным героем реалити, ветераном войны Александром "Тереном".

Как известно, в финале шоу, который вышел на экраны 27 декабря, "холостяк" выбрал Инну и решил с ней строить отношения. Позже, на постшоу "Холостяк. Жизнь после проекта" пара призналась, что им удалось сохранить чувства, и они до сих пор вместе.

Следовательно, подписчиков больше всего интересовал вопрос, съехались ли влюбленные, или все-таки решили жить отдельно. В своем Instagram участница проекта опубликовала новое видео, на котором поделилась кадрами со съемок реалити.

Видео дня

В ролике можно увидеть, что значительную часть времени съемочная группа вместе с главным героем проводили в квартире Белень. Из-за чего у поклонников Инны возник вопрос, делят ли они с Александром совместный быт, ведь для них проект завершился еще в сентябре. Многие предположили, что пара не живет вместе. Однако победительница шоу решила не тянуть долгую интригу и сразу все объяснила.

Она отметила, что сейчас они живут на две квартиры. У каждого из партнеров есть ключи от их квартир, но жить вместе они пока не хотят. Причиной этому Инна назвала желание иметь личное пространство, учитывая загруженный график "Терена".

"Мы живем на две квартиры и у обоих есть ключи от каждой квартиры. Потому что нужно личное пространство, тем более с графиком Саши", - написала Белень.

Напомним, ранее Александр "Терен" после постшоу сделал заявление об отношениях с Инной. "Холостяк" намекнул, что они с победительницей не будут освещать их отношения в сети.

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