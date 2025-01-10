Девушка поделилась, как реагирует на хейт в свою сторону.

Тату-мастер и участница романтического реалити "Холостяк" Виктория Клочко прокомментировала свое участие в шоу и упреки о том, что якобы пришла на проект только ради пиара, чтобы раскрутить свой бизнес. Девушка объяснила, как относится к подобным комментариям в сети.

В интервью для "РБК-Украина" звезда проекта опровергла эту информацию Она отметила, что ее главной целью на шоу было найти свою любовь, а не получить славу. По ее словам, она заполнила анкету только после того, как узнала, кто будет главным героем, а им, как известно, был ветеран войны Александр "Терен".

"Я очень много раз говорила о своей позиции. У меня первоочередная мотивация пойти на шоу была в том, что его главный герой - Александр. И я заполнила анкету именно после того, как поняла, кто именно главный герой. Он мне нравился", - подчеркнула девушка.

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Участница не скрывает, что понимала, что после реалити многие узнают о ее деле и захотят стать ее клиентами. В то же время она подчеркнула, что это все лишь вероятность.

"Конечно, я понимала, что если я попаду на проект, то многие люди узнают о моем творчестве, о моей деятельности и, возможно, захотят ко мне прийти. Но это только вероятность", - сказала Клочко.

Более того, Виктория призналась, что, когда шла на "Холостяк", то думала, что участие в шоу может даже навредить ее репутации. На негативные комментарии о пиаре девушка почти не реагирует, ведь знает, какой была ее главная цель.

"Я вообще волновалась, что участие в проекте повредит моей репутации. Поэтому я даже не знаю, что на такое говорить. Люди думают только то, что в их голове, и это никак не связано со мной", - добавила тату-мастер.

Напомним, ранее Виктория Клочко ответила, успела ли она закрутить новый роман после шоу. Девушка поделилась, какое у нее было моральное состояние после завершения проекта.

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