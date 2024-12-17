'Теперь я лучше понимаю, какие отношения и мужчина мне нужны', - экс-участница 'Холостяка' Виктория Клочко

Экс-участница "Холостяка-13" Виктория Клочко в блиц-интервью УНИАН рассказала, почему решила покинуть проект по собственному желанию, изменилось ли ее отношение к детям, и пытался ли Терен ее вернуть.

Виктория, расскажите, какой была ваша жизнь до участия в проекте "Холостяк"?

Моя жизнь всегда была наполненной и интересной. До участия в проекте я в основном занималась своим тату-курсом, обучением тату-мастеров, ведением блога, делала татуировки. Также у меня есть хобби - это моя собака и танцы.

Как вы узнали о кастинге на проект и что побудило вас подать заявку?

Видео дня

Мне сказала сестра "Знаешь, кто будет главным героем "Холостяка" в этом году?", и когда я услышала имя, то заполнила анкету сразу же, потому что смотрела шоу Александра "Отвал ног".

Считаете ли вы, что проект мог стать поворотным моментом в вашей жизни?

Так и случилось.

Какие цели вы ставили себе, идя на проект?

Познакомиться и попробовать построить отношения с Александром, если мы понравимся друг другу. Проявить себя и показать, что существует новое поколение девушек, без мизогинии и сексизма.

Как ваше окружение отнеслось к вашему решению участвовать в реалити?

Меня поддержали все мои друзья и близкие.

Появился ли в вашей жизни экс-партнер? Если да, то как он отреагировал на ваш рассказ об отношениях с ним и выкидыше?

Не появился и не отреагировал никак.

Какие ожидания у вас были от холостяка, и насколько он соответствовал им?

Я шла на проект без ожиданий, просто с доверием к миру и открытым сердцем.

Вы - одна из немногих девушек, которые решили покинуть проект по собственному желанию. Что именно побудило вас к этому решению?

Окончательное решение я приняла, когда поняла, что меня обманули мошенники и я должна обратиться в полицию и к юристам, чтобы попытаться вернуть средства. Но побудило меня то, что Александр не провел со мной день рождения, хотя это было для меня важно и я его попросила об этом. Я считаю, что если мужчине действительно нравится девушка, то он сам захочет и найдет повод увидеть ее в важный для нее день.

После того, как вы ушли, Терен вам звонил. Почему вы отказались от его помощи? Пробовал ли он снова до вас достучаться?

Потому что я была обижена и не хотела принимать помощь от него. Он позвонил через 5 дней после того, как я покинула проект, и это только подкрепило мои понимание, что ему действительно все равно.

Что за история произошла, когда вас кинули на деньги?

Я заказала авто из Америки у компании перевозчика, заплатила им 15000 долларов и не получила авто.

Как вы оцениваете свои отношения с другими участницами? Были ли у вас конфликты или близкая дружба?

Я благодарна за знакомство и опыт жизни с каждой девушкой. Были конфликты, но все их давно решили, а вот дружба возможно еще впереди. Для меня это очень глубокий процесс, который точно требует больше времени и опыта.

Однако после проекта я общаюсь с Илоной, Вероникой, Юстиной, Ксенией, Лизой и Светланой.

Были ли на проекте моменты, когда вы чувствовали себя некомфортно или не в своей тарелке?

Весь проект - это тотальный выход из зоны комфорта для меня.

Изменились ли ваши взгляды на любовь и отношения после участия в "Холостяке"?

Только подкрепились, теперь я лучше понимаю, какие отношения и мужчина мне нужен.

Вы планируете продолжить искать свою любовь на публике или в приватной обстановке? Возможно, вы уже в паре?

Пока что мне хочется найти опоры в себе и нет вдохновения к любви, но верю, что все впереди.

На проекте вы говорили, что не хотите иметь детей. Возможно, сейчас ваше отношение к этому изменилось?

Нет.