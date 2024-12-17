'Теперь я лучше понимаю, какие отношения и мужчина мне нужны', - экс-участница 'Холостяка' Виктория Клочко

Виктория, расскажите, какой была ваша жизнь до участия в проекте "Холостяк"?
Моя жизнь всегда была наполненной и интересной. До участия в проекте я в основном занималась своим тату-курсом, обучением тату-мастеров, ведением блога, делала татуировки. Также у меня есть хобби - это моя собака и танцы.
Как вы узнали о кастинге на проект и что побудило вас подать заявку?
Мне сказала сестра "Знаешь, кто будет главным героем "Холостяка" в этом году?", и когда я услышала имя, то заполнила анкету сразу же, потому что смотрела шоу Александра "Отвал ног".
Считаете ли вы, что проект мог стать поворотным моментом в вашей жизни?
Так и случилось.
Какие цели вы ставили себе, идя на проект?
Познакомиться и попробовать построить отношения с Александром, если мы понравимся друг другу. Проявить себя и показать, что существует новое поколение девушек, без мизогинии и сексизма.
Как ваше окружение отнеслось к вашему решению участвовать в реалити?
Меня поддержали все мои друзья и близкие.
Появился ли в вашей жизни экс-партнер? Если да, то как он отреагировал на ваш рассказ об отношениях с ним и выкидыше?
Не появился и не отреагировал никак.
Какие ожидания у вас были от холостяка, и насколько он соответствовал им?
Я шла на проект без ожиданий, просто с доверием к миру и открытым сердцем.
Вы - одна из немногих девушек, которые решили покинуть проект по собственному желанию. Что именно побудило вас к этому решению?
Окончательное решение я приняла, когда поняла, что меня обманули мошенники и я должна обратиться в полицию и к юристам, чтобы попытаться вернуть средства. Но побудило меня то, что Александр не провел со мной день рождения, хотя это было для меня важно и я его попросила об этом. Я считаю, что если мужчине действительно нравится девушка, то он сам захочет и найдет повод увидеть ее в важный для нее день.
После того, как вы ушли, Терен вам звонил. Почему вы отказались от его помощи? Пробовал ли он снова до вас достучаться?
Потому что я была обижена и не хотела принимать помощь от него. Он позвонил через 5 дней после того, как я покинула проект, и это только подкрепило мои понимание, что ему действительно все равно.
Что за история произошла, когда вас кинули на деньги?
Я заказала авто из Америки у компании перевозчика, заплатила им 15000 долларов и не получила авто.
Как вы оцениваете свои отношения с другими участницами? Были ли у вас конфликты или близкая дружба?
Я благодарна за знакомство и опыт жизни с каждой девушкой. Были конфликты, но все их давно решили, а вот дружба возможно еще впереди. Для меня это очень глубокий процесс, который точно требует больше времени и опыта.
Однако после проекта я общаюсь с Илоной, Вероникой, Юстиной, Ксенией, Лизой и Светланой.
Были ли на проекте моменты, когда вы чувствовали себя некомфортно или не в своей тарелке?
Весь проект - это тотальный выход из зоны комфорта для меня.
Изменились ли ваши взгляды на любовь и отношения после участия в "Холостяке"?
Только подкрепились, теперь я лучше понимаю, какие отношения и мужчина мне нужен.
Вы планируете продолжить искать свою любовь на публике или в приватной обстановке? Возможно, вы уже в паре?
Пока что мне хочется найти опоры в себе и нет вдохновения к любви, но верю, что все впереди.
На проекте вы говорили, что не хотите иметь детей. Возможно, сейчас ваше отношение к этому изменилось?
Нет.