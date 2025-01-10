Тату-мастер поделилась, была ли она готова к новым отношениям после проекта.

Тату-мастер Виктория Клочко, участница шоу "Холостяк", которая самостоятельно решила покинуть проект, ответила, свободно ли ее сердце сейчас. Девушка поделилась, какое у нее было моральное состояние после реалити.

В интервью для издания "РБК-Украина" тату-мастер поделилась, что после завершения шоу ей писали мужчины в соцсети и приглашали ее на свидание. Правда, в основном девушка игнорировала эти сообщения. Она говорит, что просто не было такого мужчины, с которым бы она хотела пообщаться и возможно даже построить отношения.

"Были такие мужчины, но пока не было такого сообщения или мужчины, которому бы я захотела ответить", - сказала участница шоу.

Видео дня

На вопрос о том, свободно ли сердце Виктории, она лаконично отвечает: "Да". И больше не делится никакими подробностями. В то же время тату-мастер отмечает, что готова к новым отношениям. Она хочет встретить настоящую любовь, хотя и сейчас сфокусирована в основном на своем развитии и работе.

"Сейчас вообще я фокусируюсь на своей работе, на своей деятельности. Но мое сердце свободно и открыто для отношений. Если произойдет в моей жизни любовь, я буду только рада", - отметила Клочко.

Ранее другие участницы проекта, в частности студентка Юстина Багай, делились, что не готовы к новым романам, ведь участие в шоу было для некоторых травматичным. Сама Виктория добавила, что также "обожглась" на реалити. После завершения ее участия она долгое время приходила в себя от пережитого и пыталась нормализовать свое моральное состояние. Сейчас девушка занимается с психотерапевтом, который помогает ей проработать различные проблемы.

"Суть в том, что после самого проекта я пережила эти эмоции, смогла как-то стабилизировать свое состояние, понять свои цели, приоритеты, а потом выходят эфиры и ты заново переживаешь все это. И бывает, конечно, что накрывает. Поэтому я вернулась в психотерапию, потому что до "Холостяка" из нее ушла. Понимаю, что сейчас мне нужна большая опора", - сказала Виктория.

Напомним, ранее Виктория Клочко объяснила, почему после шоу боялась выйти из дома. Девушка также поделилась, общается ли с экс-конкурентками после проекта.

Вас также могут заинтересовать новости: