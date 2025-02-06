Продюсер и блогерша объяснила, кого из экс-возлюбленных поддерживает после их расставания.

Участница шоу "Холостяк", продюсер образовательных проектов Алина Моисеенко, которая покинула проект в седьмом выпуске, прокомментировала разрыв отношений победительницы шоу Инны Белень и главного героя Александра "Терена". Девушка также призналась, свободно ли ее сердце сейчас.

Как известно, в финале ветеран российско-украинской войны выбрал волонтерку и решил построить отношения с ней вне камер, но они продлились недолго. Во вторник, 4 февраля, общественный деятель подтвердил слухи в сети и объявил, что они с бизнесвумен больше не пара. Их отношения начались летом, когда стартовали съемки реалити, а завершились, вероятно, в январе. Поскольку еще тогда сама Инна намекнула на разрыв с избранником.

На этот раз экс-соперница Инны ответила на вопросы подписчиков в Instagram, которые поинтересовались, как она относится к разрыву главного героя и победительницы шоу. По словам Алины, она не вмешивается в их личную жизнь и не считает, что должна давать кому-то советы. В то же время она указала, что поддерживает волонтерку, поскольку за время на проекте они очень сблизились и намекнула, что поведение "Терена" порой было ужасным по отношению к девушке.

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"Я к этому не отношусь. Мне в жизни своей драмы хватает. Считаю, что они взрослые люди и сами разберутся. А такое социальное давление только усугубляет ситуацию. Инну, как девушку поддерживаю, мы много времени провели в одном доме и чувствую к ней женскую солидарность и сопереживание, потому что есть вещи, которые для меня со стороны мужчины недопустимы. Думаю, что каждому нужно время", - написала блогерша.

Мойсеенко ответила также, свободно ли ее сердце после участия в шоу. Участница "Холостяка-13" указала, что на данный момент она не состоит в отношениях, хотя еще раньше отмечала, что успела закрутить новый роман. Однако, вероятно, он завершился.

Напомним, ранее Инна Белень в слезах высказалась о ссоре с Тереном. Она поставила точку в их конфликте и подчеркнула, что не желает экс-бойфренду ничего плохого, поскольку хотела построить с ним отношения.

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