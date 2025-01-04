Девушки признались, что счастливы в новых отношениях.

Романтическое шоу "Холостяк-13" с ветераном войны Александром "Тереном" Будько официально завершилось. В финале главный герой выбрал волонтера Инну Белень, с которой продолжает отношения после проекта.

Да и другие участницы тоже рассказали об изменениях в своей личной жизни. Кому из них повезло найти свою вторую половинку после реалити? Читайте дальше.

SMM-менеджер Ксения Щербач

Ксения, которая покинула шоу на пятой неделе призналась, что сейчас ее сердце занято.

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"Я очень счастлива. Сейчас он моя большая опора. Он работает в рекламе, занимается бизнесом - у него своя компания", - призналась девушка.

Но имя своего возлюбленного и его лицо Ксения решила пока не рассекречивать.

Продюсер образовательных курсов Алина Моисеенко

Алина, которая покинула шоу после седьмого выпуска, тоже больше не одинока. По словам девушки, ее избранник военный и не любит публичности.

"Я в отношениях! Я встретила человека. В эфире уже был проект и он мне написал в Instagram. У нас есть общие знакомые. Он написал: "Я надеюсь, что ты не победила". Мне нравится, как человек относится ко мне. Когда ты встречаешь родную душу, то понимаешь, что это максимально твое", - рассказала девушка.

Кстати, ранее ходили слухи, что якобы у Алины уже был бойфренд во время участия в проекте. Но она решила наконец расставить все точки над "і" в этой теме так:

"Очень смешно, что мне приписывали отношения, которые закончились три года назад. Я не знаю, из каких слухов это взялось, еще освещали этого человека и т.д., но я в это время уже встретила любимого и понимала, как смешно будет, когда я наконец публично выйду вообще с другим человеком".

Военная журналистка Светлана Кирган

Счастлива в новых отношениях и военная журналистка Светлана, которая покинула "Холостяк" после второго выпуска. Девушка призналась, что ее избранник тоже военный, который сейчас служит на Лиманском направлении.

"Я поехала в ретрит в Харьков, хотела сменить обстановку. Там мы и познакомились. Его зовут Денис, он командир одной из бригад. Командир моего сердца! Мне интереснее его слушать, хотя всегда было наоборот в отношениях", - отметила экс-участница шоу.

Она также добавила, что пока редко удается видеться с избранником, но они каждый день общаются по видеосвязи.

Блогерша Настя Анисимова

А вот кому повезло найти любовь сразу на шоу, так это блогерше Насте, которая покинула шоу на шестой неделе. Оказалось, что все время в нее был тайно влюблен участник съемочной команды.

"Я нашла свою настоящую любовь на проекте "Холостяк"! Но общаться мы начали после того, как я покинула шоу. Этот человек все время работал за кадром и выставлял свет, чтобы мы все красивые были. Его зовут Егор", - призналась девушка.

Избранник 23-летней блогерши сразу после ее вылета из шоу нашел соцсети Насти и написал ей. Девушка подписалась на него в ответ и продолжила общение, которое потом переросло в романтические отношения.

"Мы сразу нашли общий язык, будто мы всегда были знакомы. Это просто диалог сам по себе развивался. Я приехала в Киев и Егор пригласил меня на свидание. Мы встретились и все! У меня в жизни такого не было, чтобы я увидела человека, посмотрела в глаза и все стало сразу понятно. И не надо было красивых слов. Просто очень быстрая влюбленность, мы уже живем вместе".

Девушка также добавила, что это у нее первые отношения, в которых она чувствует себя спокойной и полностью доверяет любимому.

Напомним, ранее ведущий Григорий Решетник прокомментировал победу волонтера Инны на "Холостяке".

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