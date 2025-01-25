Волонтер заинтриговала поклонников своим ответом об отношениях с ветераном войны.

Волонтер, бизнесвумен Инна Белень, ставшая победительницей шоу "Холостяк-13", заговорила об отношениях с главным героем проекта - ветераном войны Александром "Тереном". Девушка намекнула, что после реалити им не удалось остаться вместе.

Накануне на своей странице в Instagram Инна решила ответить на вопросы подписчиков. Один из поклонников участницы романтического шоу поинтересовался, почему в ее соцсетях в последнее время не появляется общественный деятель.

Как известно, после проекта пара осталась в отношениях. Белень даже переехала в Киев ради бойфренда и продолжила историю любви с ним. Правда, в последнее время бизнесвумен находится в родном Харькове и почти не делится подробностями личной жизни.

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На вопрос подписчика, куда исчез Александр и вместе ли они еще, волонтер ответила неоднозначно. Она отметила, что сейчас находится в Харькове, а "Терен", вероятно, в Киеве, где занимается своими делами. Говоря об избраннике, Инна была безэмоциональной и очень лаконичной в своем ответе. В то же время она добавила, что планирует жить в столице, поэтому вскоре вернется туда.

"Я могу сказать, что я нахожусь в Харькове, а Александр Будько (настоящая фамилия главного героя "Холостяка" - УНИАН) пишет свою вторую книгу", - поделилась девушка.

Пока точно неизвестно, в каких отношениях находятся ветеран и волонтер, поскольку они сами не объявляли о своем разрыве. Отметим, что в финале проекта военному нужно было сделать выбор между Инной и тарологом Анастасией Юзьвак. Последняя участница ранее признавалась, что была шокирована выбором главного героя. Девушку возмутили его слова, что у них не совпадают ценности и взгляды на жизнь.

Напомним, ранее Инна Белень ответила, готова ли к общим детям с "Тереном". Волонтер заговорила об усыновлении и объяснила, при каких условиях готова стать матерью.

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