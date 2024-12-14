На проекте остались три участницы.

В пятницу, 13 декабря, зрители увидели седьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк" с Александром Тереном. В седьмом выпуске шоу главный герой появился в инвалидной коляске.

Индивидуальное свидание с Юстиной

Терен встретил Юстину в инвалидной коляске. Он объяснил это тем, что из-за многочисленных свиданий и жаркой погоды у него появились натертости на конечностях. Юстина отреагировала на это спокойно, отметив, что принимает Терена таким, какой он есть.

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Во время свидания Александр и Юстина изучали испанский язык, в частности романтические фразы и комплименты.

"Испанский был моим плюсом", - призналась Юстина.

"Именно такого интерактива с Юстиной у нас не было", - прокомментировал Терен.

Александр отметил, что девушка сделала ему много комплиментов, что стало для нее большим шагом в выражении своих чувств. Терен считает это проявлением силы и смелости, ведь не каждый может открыто об этом сказать.

Далее они отправились в бар с невероятным видом. Терен поинтересовался, как Юстина относится к тому, что он ниже ее, на что девушка ответила, что принимает его таким, какой он есть.

Юстина призналась в симпатии к Александру. Обсуждая будущее, Юстина выразила желание жить в Киеве и работать, а не быть содержанкой. Терен оценил ее планы на будущее. Юстина отметила, что делает шаги навстречу, но не уверена, куда это все ведет.

Александр сказал, что не видит эмоций Юстины, и ему хотелось бы их видеть, а не только слышать слова. Юстина ответила, что ей нравится его мудрость.

Юстина призналась, что сейчас испытывает гораздо больше эмоций и ценит его присутствие. Он добавил, что ему нравится смотреть Юстине в глаза, потому что там он видит настоящую ее, которую она скрывает от других. Далее они поцеловались.

Александр почувствовал страсть Юстины. Девушка отметила, что ей очень понравился поцелуй, и она хотела бы повторить этот момент.

Посиделки девушек

Другие участницы шоу получили не менее интересное задание: снять короткометражный фильм для "Холостяка" под названием "Чего ты обо мне еще не знаешь?".

"Я хочу, чтобы каждая из вас стала режиссером и автором ленты", - объявил Григорий Решетник.

А потом передал девушкам телефон для съемки. Фильмы будут показаны перед церемонией роз, и девушки должны художественно передать через них то, что не могут сказать словами.

Далее Юстина, вернувшись со свидания, рассказала девушкам о поцелуе с Александром, что вызвало негативную реакцию у девушек, особенно со стороны Анастасии.

Ведущий Григорий предложил участницам обсудить свои эмоции с помощью карточек.

Инна, которой выпала карта удовольствия, вспомнила о поцелуе с Александром. Юстина же, получив карту обиды, рассказала о том, как увидела поцелуй Инны и Александра, и призналась, что обиделась на всех участников ситуации. Анастасии узнала карта тревожности, и она вспомнила церемонию роз, где Александр усомнился в ней. Алине же досталась карта злости, и она рассказала о том, как ее раздражают поцелуи "холостяка" с другими участницами.

Первое индивидуальное свидание для Алины

Затем девушки нашли на диване еще одно приглашение на свидание - на этот раз для Алины. Александр пригласил ее на гончарство, где они делали вазу.

Александр и Алина провели замечательное время на свидании, занимаясь гончарством. Оба наслаждались процессом. После этого они отправились на ужин, где Алина призналась, что очень соскучилась по Александру.

Во время разговора Александр вспомнил, что видел Алину в соцсетях, ведь она участвовала в конкурсе "Мисс Украина" в 2018 году. Алина, в свою очередь, призналась, что тогда получила титул "Мисс симпатий". Девушка также поинтересовалась, почему Александр сегодня в инвалидной коляске.

Она призналась, что не знает, чувствует ли Александр то же, что и она. Алина сказала, что уже чувствует влюбленность к нему. Далее девушка заплакала.

"Слезы Алины поставили меня в недоразумение. Мы же не общались ни о чем, что могло вызвать такие эмоции. Я не знал, как себя повести и как ее успокоить", - признался Александр.

Затем Александр поцеловал Алину.

Свидание Александра и Инны

Волонтер Инна взяла инициативу в свои руки и устроила романтическое свидание для Александра. Девушка решила показать главному герою шоу Киев и предложила провести день, как настоящая пара.

Инна села за руль автомобиля и повезла Терена на прогулку по живописным улочкам столицы. Они наслаждались совместной поездкой, делились впечатлениями и ближе знакомились друг с другом. Девушка вспомнила, что был момент в ее жизни, когда она попала в страшное ДТП.

"У меня была авария в прошлом году. В Германии нет ограничений скорости. Выбежал олень, прыгнул мне под колеса, и я очень испугалась. В тот момент я была одна, и мне никто не помог", - рассказала Инна.

Инна и Александр отправились на левый берег Киева, где Инна решила показать Терену особое место - скульптуру "Единение". Этот символический монумент, олицетворяющий единство двух берегов Днепра, стал свидетелем важного признания Инны.

"Я здесь с тобой! Потому что я готова быть в Киеве! Я хотела показать, что у меня здесь строится своя квартира! У меня есть план!", - поделилась Инна с Александром.

Впоследствии Инна привезла Александра в ресторан. Она угостила Терен блюдом, которое сама приготовила. Терен был поражен заботой Инны.

Но Терен был удивлен тем, что Инна призналась в своей склонности к провоцированию конфликтов, а затем их страстному решению. Александр отметил, что такое поведение может свидетельствовать об определенных проблемах в отношениях и неумении конструктивно решать конфликты. Впоследствии Инна отметила, что он ее неправильно понял. Впоследствии Инна подарила Александру игрушку.

Инна с волнением спросила:

"А как твои родные отреагировали на то, что ты потерял ноги?"

Александр задумался на мгновение, а потом ответил:

"Первым я сказал лучшему другу, что я потерял ноги. Он приехал ко мне на следующий день. Я знал, что это будет сложно - сказать матери и брату. Через пять дней я сказал родным, мы все расплакались. Были мой друг, родители, и братья приезжали. Один брат, который приехал, - пока без вести пропавший, но есть большая надежда, что он жив".

Затем Инна заигрывала для Александра на пианино. И он ее поцеловал.

Индивидуальное свидание Анастасии и Александра

Александр явился Анастасии не в инвалидной коляске, как раньше, а на протезах. Они отправились на занятия по каллиграфии, где они имели возможность не только научиться новому, но и ближе познакомиться друг с другом.

Александр признался, что занимается каллиграфией с 20 лет. Александр и Анастасия с увлечением осваивали искусство красивого письма, делились впечатлениями и эмоциями.

Уже через несколько минут главный герой проекта поцеловал Анастасию. Также участница отметила, что чувство у нее зародилось во Львове. После занятий по каллиграфии "холостяк" пригласил девушку на романтическое свидание.

Анастасия отметила, что они с Александром имеют много общего.

Кто покинул "Холостяк-13" в третьем выпуске

Церемония роз состоялась дома у девушек. В седьмом выпуске проекта "Холостяк" Александр попрощался с одной девушкой. Проект покинула продюсер образовательных курсов Алина Моисеенко.

Кто из девушек получил розы от "Терена"

Напомним, участница "Холостяка-13" откровенно рассказала, кто из девушек ее раздражал на проекте.

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