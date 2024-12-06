Виктория объяснила свое решение.

Участница шоу "Холостяк", тату-мастер Виктория решила самостоятельно покинуть проект. Девушка объяснила, что стало причиной такого шага.

У Виктории на проекте был день рождения. В видеообращении она объяснила, что хотела бы провести этот праздник с главным героем, однако у него не получилось приехать к девушке. В шестом выпуске шоу он передал подарок для нее: цветы и книгу.

Это очень расстроило Викторию, поэтому она заявила, что хочет покинуть проект. Во время общения с редактором девушка сказала, что не хочет больше иметь ничего общего с ветераном войны.

Видео дня

"Мне неблизко такое отношение, мне неблизкий такой подарок, и я такого не принимаю от мужчины. Я хотела провести время вместе. Я не хочу здесь оставаться. Я не вижу здоровых отношений с мужчиной, который не может приехать в твой день рождения. Я не хочу с ним говорить", - сказала Виктория.

Позже она записала еще одно видео для "Терена". В нем она сообщила, что из-за личных обстоятельств ушла из проекта и больше не вернется, потому что главный герой пренебрег ее потребностями. Также она пожелала ему найти счастье.

"У меня произошли личные проблемы. После их решения я не вернусь. Вчера я поняла твое отношение ко мне, что несмотря на мою потребность провести со мной мой день рождения, ты решил на мою потребность не отреагировать. Желаю тебе счастья, удачи, найти свою любовь, но уже не со мной", - добавила тату-мастер.

Оказалось, что вне шоу с девушкой произошла неприятная ситуация. Она планировала приобрести авто, но компания, которая занималась поиском машины, "кинула" ее на деньги. В результате участница осталась и без авто, и без денег.

Реакция Александра "Терена" на решение Виктории

"Холостяка" разозлило решение Виктории. Он не понимал, как девушка могла покинуть проект после всего, что между ними было. Александр убежден, что участница должна была обсудить эту ситуацию с ним, и, возможно, он бы смог ей помочь.

"Это нивелирует полностью все то, что хотел дать ей я. Это ненормальная причина. Почему она приняла такое решение, не поговорив со мной, не сказав мне ничего и просто вот так записала видео", - сказал главный герой.

"Терен" позвонил Виктории и предложил помощь участнице, но она отказалась. Он отметил, что всегда делал все, чтобы им с девушкой было комфортно и хорошо вместе, а она перечеркнула это.

"Неприятные чувства, конечно. Ее шага я так и не понял. Мне очень обидно, что все, что было и что мы проживали с Викторией, она нивелировала. Жаль, что она не дала шанса чувствовать больше друг к другу", - добавил Будько.

Напомним, ранее участница "Холостяка" Вероника назвала девушку, которая больше всего подходит "Терену". Арттерапевт также ответила, верит ли она, что на проекте можно встретить настоящую любовь.

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