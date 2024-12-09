Девушка также поделилась, общается ли с экс-конкурентками после проекта.

Участница шоу "Холостяк-13", тату-мастер Виктория Клочко, которая покинула проект в шестом выпуске, рассказала, как изменилась ее жизнь после шоу. Девушка вспомнила ссоры с другими участницами и объяснила, почему ей было страшно выходить из дома.

В интервью для Эммы Антонюк экс-участница поделилась, что периодически между девушками возникали конфликты. Дело в том, что они жили в непривычных для себя условиях, в частности, делили комнаты с другими, находились в закрытом пространстве и не виделись с родными, а также жили под постоянным наблюдением камер. Это и провоцировало ссоры между участницами.

После проекта Виктория неделю не могла выйти из дома. По ее словам, она не могла оправиться от пережитого и привыкнуть к прошлой жизни. Девушка закрылась в четырех стенах, чтобы ее не узнавали на улицах и ничего не расспрашивали о шоу.

"Был один день за весь проект, когда я ночевала самостоятельно. И это был такой счастливый день. На самом деле, я так привыкла ночевать сама, спать в своей кровати, иметь какое-то свое собственное пространство, что это для меня был огромный выход из зоны комфорта. Это было прикольно - жить с девушками. Но когда я приехала домой после этого всего, я где-то неделю просто не выходила из дома, чтобы на меня никто не смотрел. Просто, чтобы сидеть дома, и на меня никто не смотрел, никто меня не снимал и ничего не спрашивал. Мне было страшно выйти из дома после этого", - вспомнила Клочко.

Виктория добавила, что старалась избегать конфликтов с экс-конкурентками, но и не смогла с кем-то из них построить крепкую дружбу. Сейчас тату-мастер поддерживает связь с некоторыми из девушек.

"Были моменты, когда у нас были ссоры. Это нормально, когда закрывают такое большое количество девушек в ограниченном пространстве, не дают им куда-то выходить за пределами дома. Со многими я до сих пор общаюсь и общалась на проекте, и ко многим я испытываю очень глубокую симпатию и уважаю их как людей", - рассказала девушка.

Напомним, ранее Виктория объяснила, почему внезапно покинула проект.

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