Екатерина Лозовицкая также высказалась о личной жизни и призналась, готова ли к новым отношениям.

Победительница романтического шоу "Холостяк-12", главным героем которого был Александр Топольский, Екатерина Лозовицкая, которая разорвала помолвку с бойфрендом, высказалась о новом сезоне реалити. Модель ответила, хотела ли бы снова попробовать свои силы в "Холостяке" и что думает о главном герое 14 сезона проекта.

Как известно, новым "холостяком" в этом году станет известный украинский актер Тарас Цымбалюк. Новость о его участии в шоу вызвала фурор в сети. На нее отреагировала и Лозовицкая в комментарии для издания "РБК-Украина". Блогерша не стала скрывать, что звезда сериалов "Поймать Кайдаша", "Крепосная", "Женский доктор" нравится ей. Она убеждена: если бы артист был главным героем в ее сезоне, все могло бы сложиться иначе:

Я думаю, такая мысль возникала не только у меня, а многих участниц. Это действительно очень сильный сезон будет. Я считаю, Тарас - очень интересный мужчина: реализованный, взрослый и красивый.

В то же время Екатерина говорит, что, несмотря на увлечение актером, второй раз принять участие в "Холостяке" она не планирует. По ее словам, она больше не хочет повторять тот опыт и снова сниматься в подобных шоу.

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"Хотела бы я пойти снова? Нет, не хотела бы. Этот опыт я повторять не буду в своей жизни. Этого было достаточно. Я благодарна за то, что было", - подчеркнула модель.

Пока что о личной жизни Лозовицкая говорит неохотно. Она еще не оправилась до конца от расставания с бывшим бойфрендом. Пара находилась в отношениях три года и даже объявила о помолвке. Однако девушка решила разойтись с экс-возлюбленным.

"Сейчас я свою личную жизнь не комментирую, потому что очень долгое время она была публичная. Недавно закончились мои долгие отношения. Я точно сейчас не готова вступать в новые и точно не готова это комментировать", - добавила победительница "Холостяка".

Как известно, сразу после завершения шоу "Холостяк" Лозовицкая объявила, что ее отношения с главным героем Топольским не сложились. Пара разошлась за день до начала полномасштабного вторжения. На постшоу они рассказали, что просто не сошлись характерами, но решили остаться в дружеских отношениях.

Напомним, ранее о Цымбалюке высказалась Алина из "Холостяка-13". Девушка заинтриговала признанием о возвращении на шоу и сказала, что хотела во второй раз принять участие в проекте. Сомелье Пухальская также рассказала о реакции других участниц предыдущего сезона на шоу на то, что актер станет главным героем проекта.

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