Виктория Клочко попросила людей не распространять сплетни.

Бывшая участница 13 сезона романтического реалити "Холостяк" Виктория Клочко, решительно опровергла слухи о том, что на проекте участвуют девушки, которые предоставляют эскорт-услуги. В интервью для YouTube-канала "Это никто не будет смотреть" она призналась, что шокирована такой информацией и не понимает, откуда она взялась.

"Я думаю, Боже, как это отвратительно. Я конечно в них не верю и не хочу пропагандировать, но просто найти одного человека, который на эту роль максимально не подходит, поставить его без аргументов никаких, и просто вылить это в массовое пространство - меня это настолько возмущает", - высказалась Виктория Клочко.

В частности, Клочко вспомнила о случае с другой участницей проекта, Анастасией Анисимовой, которую после выхода из шоу начали обвинять в эскорте. Виктория считает это несправедливым и отвратительным, ведь подобные обвинения безосновательно портят репутацию девушек.

По мнению экс-участницы, кто-то намеренно распространяет эти слухи, чтобы отомстить Анастасии. Она предполагает, что это мог быть ее обиженный бывший парень.

"Людям нужно кого-то хейтить, нужно на кого-то злиться, сливать какие-то эмоции, говорить о чем-то. И, ну, что я им скажу? Если это будем мы, если их жизнь станет от этого лучше: от того, что они нас немножечко обсуждают, то окей. Так пусть будет", - резюмировала Виктория.

Клочко призвала не верить сплетням и относиться к участницам "Холостяка" с уважением. Она подчеркнула, что каждая из них - это личность со своими мечтами и стремлениями, и не стоит судить их по безосновательным обвинениям.

Виктория также призналась, что после выхода из проекта они с Александром не общались. Она объяснила это тем, что ей нужно время, чтобы отойти от ситуации и эмоций, которые она пережила на шоу.

Клочко также отметила, что не жалеет о своем решении уйти из проекта, но если бы она осталась, то хотела бы узнать Терена поближе.

Напомним, экс-участница "Холостяка" объяснила,почему внезапно покинула проект.

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