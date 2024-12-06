На проекте остались четыре участницы.

В эту В пятницу, 6 декабря, вышел уже шестой выпуск романтического шоу "Холостяк" с ветераном войны Александром "Тереном" Будько. В этом выпуске состоялось первое индивидуальное свидание Юстины. А вот Виктория решила покинуть проект из-за обиды на главного героя.

Как известно, на прошлой неделе "холостяк" попрощался с SMM-менеджером Ксенией и арт-терапевтом Вероникой. В начале нового эпизода за сердце мужчины боролись шесть девушек. Как прошел новый выпуск проекта и кто из участниц не получил розу - читайте дальше.

Групповое свидание "Терена" с Алиной, Анастасией и Юстиной

Александр решил остаться с тремя участницами во Львове и устроил для них свидание в книжном магазине. Другие девушки отправились в Киев. Продюсер проектов Алина и студентка Алина обрадовались такому выбору для локации. А вот таролога Анастасию несколько смутило свидание в книжном магазине. Главный герой объяснил свой выбор тем, что хотел еще больше узнать девушек с помощью их литературных вкусов. Также он отметил, что пригласил именно этих трех участниц, потому что "общение с ними вызывает некоторые сомнения".

Видео дня

Первой на индивидуальное общение Будько пригласил Алину. Он прочитал девушке стихотворение Василия Симоненко, что не могло не поразить девушку. Мужчина и женщина коснулись темы, которая несколько смущала Александра. Речь идет о том, что Алина, по мнению "холостяка", слишком тщательно планирует свою жизнь. Во время предыдущего свидания его удивило то, что Алина задавала слишком много вопросов, поэтому спросил, действительно ли она хотела узнать столько о нем. В ответ на это Алина отметила, что ей действительно было интересно узнать больше о возможном будущем избраннике.

Алина спросила у Александра, любил ли он и верит ли, что любить можно несколько раз. Главный герой отметил, что за жизнь он любил не один раз, поэтому, думает, что сможет влюбиться снова. Зато девушка сказала, что любила один раз и считает, что это возможно только раз. Это удивило "холостяка". Он сказал: "Мне стало странно тогда, что делает здесь Алина, если любить можно только раз". Продюсер быстро объяснила, что она оговорилась и на самом деле так не считает.

"Я немного расфокусировалась. Конечно, можно еще влюбляться. Здесь вопрос, чтобы влюбленность перерастала во что-то очень глубокое", - отметила участница.

После общения с ней Александр отметил, что время от времени у него возникает ощущение, что она не полностью открыта.

Следующей, с кем пообщался "Терен", была Анастасия. Таролог хотела, чтобы главный герой больше узнал о ней, поэтому рассказала ему о своих прошлых отношениях. По словам Насти, для нее важно, чтобы избранник не обесценивал ее увлечения. Именно с этим она столкнулась в прошлых отношениях.

"Мужчина с самого начала восхищался тем, что я очень необычная, что у меня необычные хобби, что я изучаю эзотерику, занимаюсь различными духовными практиками. Мы были очень похожи: нам нравилась музыка, путешествия, нам было круто проводить вместе время. После полутора лет совместной жизни его позиция по этому поводу изменилась. Начал говорить совсем другие фразы: "Чем ты вообще занимаешься? Спустись с небес на землю. Как ты собираешься этим пользоваться?". Когда начались уже эти все фразы, я начала понимать, что это не та любовь, к которой я уже была готова. Вряд ли можно построить действительно хорошие отношения, в которых вообще нет поддержки", - вспомнила Анастасия.

Главный поддержал девушку и отметил, что она больше раскрылась для него на этот раз. Таролог также решила поговорить о будущих отношениях с ветераном войны после проекта, если она победит. Анастасия подчеркнула, что готова переехать из Лондона в Киев и реализоваться в Украине.

"Я перееду в Киев, сниму здесь квартиру, буду искать, в чем я могу в Украине реализоваться. Моя профессия - это Digital Media and Communication. Это связано с продюсерством, режиссурой, медиа, работа с различными брендами. Конечно, мне нужно будет время, чтобы это все организовать", - добавила девушка.

Будько оценил такие заявления девушки. Он сказал, что его положительно впечатлили такие серьезные планы участницы. Ему это помогло понять, где она хочет быть, что хочет делать и с кем.

Юстина рассказала, какого мужчину она видит рядом с собой. Девушка прочитала немало романтических книг, поэтому мечтает об отношениях, в которых она будет королевой, а ее муж - королем.

"Я вообще очень романтизированная. Я хочу быть королевой для кого-то. И я не вступала в отношения из-за того, что я прочитала очень много романов. У меня есть пример мужчин. Я знаю, на что они способны", - объяснила девушка.

Для Александра было важно узнать, готова ли студентка дальше строить отношения после увиденного его поцелуя с Инной в предыдущем выпуске. Она указала, что главный герой нравится ей и она готова открыться Александру.

"Я готова начать писать нашу историю. Мне все равно больно, но я не держу ни на кого зла", - добавила Юстина.

Виктория решила покинуть проект

Пока Александр находился на свидании с девушками, тату-мастер Виктория получила подарок от него. Дело в том, что в тот день она отмечала свой день рождения. Участница надеялась, что Александр лично поздравит ее, однако он прислал ей цветы и книгу в подарок.

Это очень расстроило Викторию, поэтому она заявила, что хочет покинуть проект. Во время общения с редактором девушка сказала следующее:

Мне неблизко такое отношение, мне неблизкий такой подарок, и я такого не принимаю от мужчины. Я хотела провести время вместе. Я не хочу здесь оставаться. Я не вижу здоровых отношений с мужчиной, который не может приехать в твой день рождения. Я не хочу с ним говорить.

В видеообращении Виктории она сообщила, что из-за личных обстоятельств ушла из проекта и больше не вернется, потому что главный герой пренебрег ее потребностями. Также она пожелала ему найти счастье.

"У меня произошли личные проблемы. После их решения я не вернусь. Вчера я поняла твое отношение ко мне, что несмотря на мою потребность провести со мной мой день рождения, ты решил на мою потребность не отреагировать. Желаю тебе счастья, удачи, найти свою любовь, но уже не со мной", - рассказала Виктория.

"Холостяка" это очень разозлило. Он не понимал, что девушка после близости, которая была между ними, просто ушла с шоу. По его словам, это ненормальная причина для того, чтобы покинуть проект. Александр убежден, что участница должна была обсудить эту ситуацию с ним, а уже тогда решать, продолжать ли отношения с Будько.

"Это нивелирует полностью все то, что хотел дать ей я. Хотелось бы понять больше. Это ненормальная причина. Почему она приняла такое решение, не поговорив со мной, не сказав мне ничего и просто вот так записала видео", - сказал главный герой.

"Терен" позвонил Виктории и спросил, почему она ушла даже не попрощавшись. Он отметил, что всегда делал все, чтобы им с девушкой было комфортно и хорошо вместе, а она перечеркнула это.

Тату-мастер объяснила, что ушла из "Холостяка" еще и из-за проблем вне шоу. Оказалось, что девушка планировала приобрести авто, но компания, которая занималась поиском машины, "кинула" ее на деньги. В результате она осталась и без авто, и без денег. Будько предложил помощь участнице, но она отказалась.

"Неприятнейшие чувства, конечно. Ее шага я так и не понял. Понятно, что была проблема, которую нужно решить. Я думаю, что можно было решить вместе, по крайней мере попытаться. Мне очень обидно, что все, что было и что мы проживали с Викторией, она нивелировала. Жаль, что она не дала шанса чувствовать больше друг к другу", - подытожил ветеран войны.

Виктория позже писала главному герою в соцсетях и еще раз объясняла свою позицию. Как отметил Александр, она манипулятивными методами пыталась бороться за него, но он не может принять такое решение девушки и подчеркнул, что "такая история не для него".

Посиделки девушек

После группового свидания девушки сделали вывод, что Юстина покинула шоу, потому что она не вернулась с ними после свидания. Также Инна и Настя сообщили Алине и Анастасии, что Виктория решила покинуть шоу. Кроме того, подарок от Александра девушка также не забрала. Участницы считают, что Виктория требует много внимания от "холостяка" и, мол, не понимает, где она находится. Настя также добавила, что конкурентка просто пренебрегла поступком Александра.

Также ветеран войны предложил девушкам сделать доброе дело. Они плели маскировочную сетку для военных. Во время этого Юстина поделилась, что встретила большую войну за границей, там она занималась волонтерством. Алина делает донаты и организовывает сборы для ВСУ в сети. Настя также донатит и использует свой блог для репостов сборов. Анастасия за границей была переводчиком для некоторых украинцев, а ее родители - фармацевты, поэтому они регулярно передают медикаменты военным.

Свидание Александра и Юстины

"Холостяк" предложил Юстине остаться во Львове и предложил ей поиграть на барабанах, чтобы "выплеснуть эмоции". Девушка обрадовалась предложению, потому что с детства мечтала научиться играть на барабанах. Разговор участницы и главного героя перед игрой завершился крепкими объятиями.

Парочка пришла в студию, где музыкант учил их играть на музыкальном инструменте. Сначала девушке не удавалось играть на барабанах, и она начала даже несколько раздражаться. По ее словам, она - перфекционистка, поэтому была возмущена, когда у нее не получалось сыграть мелодию. В конце концов, участница сделала вывод, что барабаны - это не для нее. Сам Будько чувствовал себя растерянным, потому что не понимал, что делать дальше, поскольку девушка очень хотела этого. Студентка поделилась, что она не любит громкие звуки, ссоры и слишком сильное проявление своих эмоций.

"Мне хотелось бы, чтобы моя девушка была более эмоциональной. Мне бы хотелось, чтобы мы не только могли дипломатическим путем рассказывать друг другу о том, что мы чувствуем. Хотелось бы видеть и читать ее, как человека", - так прокомментировал это "Терен".

Ветеран войны во время ужина с Юстиной отметил, что его смущает ее "идеальность" и что она пытается все контролировать. Он поставил под сомнение, не будет ли она слишком требовательной в отношениях. Главный герой сказал: "Синдром отличницы, я считаю, может мешать развитию отношений. Отношения не бывают идеальными. Есть вещи, которые не удаются, с первого раза, и со второго раза. Если относиться так, как относится к этому будущий дипломат, то такие отношения обречены на разрыв".

Юстина объяснила, что долгое время у нее была низкая самооценка, поэтому она всячески пыталась быть идеальной для себя. Ей никогда никто не говорил, что она достаточно красива и достаточно умна. У девушки было расстройство пищевого поведения, и тогда ее вес был больше на 20 килограммов. Однако именно Будько дал участнице уверенность в себе, когда сделал комплимент о ее красоте.

Девушка добавила, что "Терен" очень нравится ей и убеждена, что их история уже началась. Ей было приятно провести время с Александром. Взаимностью ответил и сам главный герой. Однако он указал, что ему хотелось бы, чтобы "она была собой и позволяла переживать с ней разные моменты".

Свидание Александра и Инны

Главный герой устроил свидание волонтеру Инне на Киевщине в приюте для животных. Свой выбор локации он объяснил тем, что девушка занимается благотворительностью и был уверен, что ей это понравится. "Терен" поделился, что он часто беспокоится о животных и рассказал свою историю. На фронте у него был четвероногий друг Марс, который позже сбежал от военных. Ветеран войны и волонтер ухаживали за животными и параллельно с этим обсуждали, что нужно для Александра в быту.

Он рассказал, что обустроил свою квартиру под свои нужды. Как известно, главный герой дома передвигается на кресле колесном, а на улицу надевает протезы. Поэтому в его квартире сделаны большие дверные проходы, чтобы можно было проехать на кресле колесном. В ванной и туалете Александра установлены держатели, а также дополнительные заезды.

"Было приятно понимать, что есть какая-то заинтересованность и появляются новые вопросы. Это важно для меня тоже понимать, что это не шоу для нее, а действительно она пришла сюда за отношениями", - отреагировал на вопрос Инны главный герой.

Позже девушка призналась в чувствах к Александру. Она отметила, что влюбляется в него, но лично об этом признаться пока не готова. Инна лишь сказала, что у нее "екнуло":

По мне же видно, что я влюбляюсь в Сашу. Но я пока не готова это озвучить. Я здесь не одна. Я думаю, то, что я это пока не озвучиваю, мне от этого легче. Пока что "екнуло" точка".

Правда, взаимностью Александр не ответил. Он не может сейчас никому признаться в чувствах, но при этом указал, что волонтер очень важна для него.

Во время ужина волонтер поделилась историей своих предыдущих отношений. Девушка была замужем, но развод с мужем был сложным и болезненным для нее. Муж "натравил" на бывшую проверки налоговиков, поскольку тогда они жили в Германии, а Инна нарушала закон, работая сверхурочно. Таким образом он хотел отомстить ей, а еще потому, что не хотел отпускать жену. Также было во время их разрыва и физическое насилие.

"Когда я поехала забирать свою собаку, он мне сдавил шею. Я же не буду на него в суд подавать. Просто мы и так два года расставались. Поэтому тогда я просто закрыла на это глаза, но это не значит, что я позволяю себя обижать", - поделилась девушка.

Главный герой был шокирован таким поведением мужчины. Ему стало обидно за Инну. Он прокомментировал: "Неприемлемое и неадекватное поведение. Было немного сложно это все понять и принять".

В конце свидания Инна и "Терен" поцеловались. По словам девушки, после ее признания они с мужчиной перешли на новый этап отношений.

Свидание "Терена" и Насти

Главный герой пригласил блогершу Настю на свидание, на котором они танцевали. Для этой встречи "Терен" подарил Насте короткое красное платье. Парочку учила танцевать бачату подруга Александра. Блогерша призналась, что не умеет танцевать, но очень хотела бы научиться. Девушке было сложно расслабиться и прекратить быть главной в танце. По ощущениям Насти, ей удалось позже изучать танец и передать инициативу Александру, однако таких ощущений не возникло у "Терена". Он не чувствовал, что участница до конца доверилась ему.

"Мы не стали тем одним целым, которым я хотел попробовать быть с ней во время танца", - заявил военный.

Однако Настя сказала, что у нее другие мысли по этому поводу. По ее словам, если бы у нее не было доверия к главному герою, то она бы не смогла открыться ему. А также, добавила, что ей было очень приятно с ним танцевать.

В завершение, "холостяк" затронул тему медийности. Для него было важно понять, совпадает ли видение их общего медийного будущего, готова ли девушка что-то делать из того, что делает Александр. Речь идет именно о социальной активности и помощи украинским защитникам.

"Благодаря этой определенной популярности я действительно могу влиять на какие-то качественные изменения. Не только в своей жизни, но и в жизни других людей, в жизни даже города или государства", - убежден Будько.

Правда, блогерша не до конца поняла мысль "Терена". Она в шутку ответила: "Мне кажется, что это будет новый опыт для нас, потому что уровень узнаваемости, который будет, наверное, даже я не осознаю. И действительно придется покупать очки. Будем прятаться, Александр".

Это удивило ветерана. Он отметил, что не сможет прятаться и наоборот будет использовать свою узнаваемость для достижения различных целей в помощи Украине.

"Ты же понимаешь, что я не смогу прятаться. У меня впереди есть много разных деятельностей, много разных проектов, которые я буду воплощать в жизнь. Потому что имея такой инструмент, вообще никак не использовать его в такое для нас сейчас сложное время, это очень странно", - отметил Будько.

После этого каждый из них ответил, что им нравится и не очень друг в друге. "Терен" указал, что Настя очень жизнерадостная очень, искренняя и красивая. Однако ему не хватает серьезности в участнице. А вот блогерша сказала, что ей импонирует забота главного героя, то, что он галантный и сильный человек. Настя добавила, что ей хотелось бы, чтобы мужчина больше говорил о своих чувствах.

"Я чувствую, насколько я нравлюсь Насте. Я вижу это по ее взгляду, по ее поведению. В свою очередь, мне тоже хочется делиться с ней этим теплом, своим вниманием, своими чувствами. Мне хотелось почувствовать вот эту химию, которая может быть между нами, но сегодня этой магии не произошло", - подытожил "холостяк".

Кто покинул "Холостяк-13" в третьем выпуске

В шестом выпуске проекта "Холостяк" Александр попрощался с одной девушкой. На этот раз розу не получила Настя. Военный объяснил свое решение тем, что он не испытал тех же чувств, что и блогерша. Он отметил, что во время свидания с ней понял, что не смог себе позволить ту близость, которую она хотела.

"Ты очень привлекаешь меня своей игривостью, своей любовью к жизни, и, чем заражаешь меня всю очередь. Как мужчине мне очень приятно проводить с тобой время, но это сейчас", - отметил "Терен".

Настя не смогла сдержать слез во время прощания с "холостяком" и даже просила не отпускать ее, но главный герой решил иначе.

Кроме того, ранее тату-мастер Виктория решила уйти из программы. Как известно, она была обижена на "холостяка" из-за того, что он не уделил ей внимание в ее день рождения, а также из-за своих финансовых проблем вне проекта.

Кто из девушек получил розы от "Терена"

На этот раз шоу покинули две девушки, поэтому уже в следующий раз за сердце Александра продолжат бороться четыре участницы. На проекте "Холостяк" остались Анастасия, Инна, Алина и Юстина.

Напомним, ранее участница "Холостяка" Ксения рассказала, что происходит на шоу после церемонии роз. Девушка отметила, что участницы не уезжают сразу домой или в отель.

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