Алина Пухальская рассказала, как отреагировала на решение "холостяка".

Экс-участница шоу "Холостяк" с ветераном войны Александром "Тереном", которая покинула проект во втором выпуске, сомелье Алина Пухальская прокомментировала свой вылет. Девушка призналась, хотела бы она что-то поменять, если бы могла.

Как известно, во втором выпуске "холостяк" попрощался с Алиной, а также Таней Мелеховой, которая создает игрушки своими руками. Сейчас за его сердце продолжают бороться 11 участниц. Пухальская не получила розу от Александра во время свидания с ним, на котором также была другая участница Елизавета. Они провели время за игрой в гольф, но в конце вечера главный герой не почувствовал у Алины заинтересованности им и попрощался с ней.

В интервью "РБК-Украина" Алина призналась, что не обиделась на "Терена" из-за его решения. Наоборот она благодарна ему, что он был искренним и не стал молчать и продолжать ее участие в шоу.

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"Я не могу назвать это ошибкой, ведь каждый человек имеет право на собственный выбор, который подсказывает ему интуиция. Он выбрал тот путь, который показался ему правильным, и я уважаю его выбор. Я не почувствовала обиды, ведь важно, что Александр был честным со мной. В подобных ситуациях хуже всего - это когда кто-то создает иллюзии, тратит твое время и не дает ясности в намерениях. Когда человек прямо говорит, что не чувствует той самой искры, ты чувствуешь себя свободной и можешь сфокусироваться на поиске настоящей любви. Я благодарна за его откровенность - это был для меня знак уважения", - подчеркнула сомелье.

Также Алина ответила, хотела бы она что-то изменить и остаться на шоу, если бы была такая возможность. Девушка подчеркнула, что все произошло, как должно было произойти. Она говорит, что была честной и с собой, и с Александром, поэтому ни о чем не жалеет.

"Честно говоря, я бы ничего не изменила. Я оставалась собой, была откровенной и искренней с ним, показала свою личность и свои увлечения такими, какие они есть. Считаю, что очень важно уметь быть честной с собой и человеком рядом. Если в отношениях нужно что-то менять или скрывать, чтобы понравиться, это может стать ловушкой. Моя цель была показать, кто я есть на самом деле, и я достигла ее, поэтому не жалею ни о чем", - добавила экс-участница.

Напомним, ранее другая участница "Холостяка" призналась, почему пришла на проект. Инна Белень рассказала, что никогда не хотела участвовать в подобном шоу, но решила выйти из зоны кофморта.

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