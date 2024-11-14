Инна Белень рассказала, что никогда не хотела участвовать в подобном шоу, но решила выйти из зоны кофморта.

Участница 13-го сезона шоу "Холостяк" с ветераном войны Александром "Тереном" волонтер из Харькова Инна Белень, которая появилась на проекте во втором выпуске, рассказала, почему решилась принять участие в таком шоу.

По словам 28-летней девушки, она никогда не мечтала стать участницей "Холостяка". Инна не была готова на всю страну демонстрировать свои чувства к мужчине и строить с ним отношения.

"Я всегда жила "по стандартам": учеба, университет, первая работа официанткой, параллельно - репетитором, карьерный рост, должность в Министерстве образования. И как-то не верилось, что меня когда-то покажут по телевизору, тем более в таком формате, где надо будет открывать свою душу", - написала волонтер в своем Instagram.

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Девушка также вспомнила, как попала на шоу. Она заполнила заявку на кастинг, когда ехала в автобусе "Берлин-Киев", а о старте съемок она узнала от сестры. Однако Белень не сразу удалось пройти на шоу. Сначала система не позволила ей отправить заявку.

"Подумала: ну, не судьба, и забыла об этом", - отметила участница.

Позже она получила сообщение от создателей "Холостяка", что ее анкету они все же получили и пригласили ее сняться в новом сезоне.

"Мои эмоции тогда сложно описать. Это было неожиданно и, честно говоря, совсем не вовремя. Я не была в лучшей форме ни физически, ни морально, я не готовилась. Но вспомнила фразу из книги: "Плыви по течению, а не против него". Поэтому решила попробовать", - поделилась Инна.

Волонтер чуть не опоздала на кастинг и тогда она еще не верила, что сможет стать участницей проекта. У девушки были сомнения, ведь считала, что у других кандидаток более интересные истории жизни. Но Белень все же выбрали.

"Почти перед самыми съемками я узнала, что прошла. Поэтому даже если кажется, что могло быть лучшее время или лучшие обстоятельства, помните: все происходит именно тогда, когда нужно", - добавила претендентка на сердце "Терена".

В эту пятницу выйдет уже третий выпуск шоу "Холостяк". На прошлой неделе проект покинули две участницы. Сейчас отношения с главным героем пытаются построить 11 участниц.

Напомним, ранее в сети набросились на "Терена" после второго выпуска "Холостяка". Главный герой нарвался на хейт из-за одной из участниц, которая покинула проект.

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