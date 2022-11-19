18 ноября на телеканале СТБ вышел четвертый эпизод романтического шоу с Алексом Топольским в главной роли.

В пятницу, 18 ноября, вышел четвертый эпизод шоу "Холостяк-12". Главный герой попрощался сразу с двумя участницами.

Первой проект покинула Оля. Алекс сказал, что не ощущает с ней чего-то общего. Он попрощался с этой участницей после группового свидания, где он впервые заговорил о сексе.

Во время церемонии роз проект покинула Амина. Ранее участницы начали говорить о том, что она ведет себя как ребенок. Алекс, видимо, и сам стал это замечать. Неделей ранее она уже получила розу последнего шанса. Как признался сам Топольский, он ожидал от нее более взрослого поведения.

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Холостяк 12 сезон: самое интересное

В конце октября по СТБ показали первый выпуск нового сезона шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Сразу после премьеры шоу остро раскритиковали из-за не очень удачного дубляжа на украинский язык. Организаторы сообщили, что приняли решение перевести шоу на государственный язык в связи с полномасштабной войной в Украине (поскольку проект снимали еще до 24.02.22, почти все девушки говорили на русском).

После второго эфира "Холостяк" попал в скандал. Все из-за возмущений выбывшей участницы Анастасии Кузьмицкой. Девушка обвинила шоу в постанове и "адских" условиях во время съемочного процесса.

В третьем выпуске на проекте случился первый поцелуй. Холостяк Алекс Топольский поцеловался с 25-летней безработной харьковчанкой Сашей.

В четвертом выпуске Топольский поцеловался сразу с несколькими участницами во время индивидуальных свиданий. Также он рассказал о самом необычном сексе в его жизни.

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