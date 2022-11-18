Произошло это во время группового свидания с тремя участницами. Одна из девушек решила задать провокационный вопрос.

18 ноября на экраны вышел четвертый выпуск 12 сезона шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Во время группового свидания участница по имени Виктория задала провокационный вопрос о том, где у Топольского был самый необычный секс.

"Я сейчас чувствую себя вообще отвратительно. У меня это было под лампой на футбольном поле. Было темно, людей вообще не было. Это было в Лос-Анджелесе, что уже обостряет ситуацию, учитывая правила касательно уличного секса. Как-то так", - ответил "холостяк".

Интересное в 12 сезоне шоу "Холостяк"

1 выпуск. После премьеры проекта в соцсетях его захейтили из-за не очень качественного дубляжа на украинский. Как известно, шоу снимали еще до 24 февраля 2022 года, поэтому большинство девушек говорили на русском. Пользователи сети отметили, что из-за перевода чужим голосом невозможно понять настоящие эмоции участниц и оценить их откровенность.

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2 выпуск. Во втором выпуске Топольский попрощался с рекордным количеством претенденток на его сердце - шоу покинули сразу шесть девушек. Сразу после завершения трансляции в эфире выбывшая участница Анастасия Кузьмицкая сделала пост о том, что ее заставляли сниматься по двое суток без сна, а также о том, что на "Холостяке" девушек заставляют скандалить друг с другом.

3 выпуск. Во время третьей недели хозяйкой дома была Саша из Харькова. У нее возник конфликт с другими участницами, так как она заставляла их готовить ей, делать массаж, делать макияж. Также Саша поцеловалась с Топольским. Это был первый поцелуй сезона.

Напомним, участница "Холостяка" пришла на церемонию роз в одном белье.

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