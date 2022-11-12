В третьем выпуске шоу покинула 24-летняя спортсменка Людмила.

11 ноября состоялся третий эфир романтического реалити-шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Как прошел эфир и кого главный герой выгнал - читайте в материале УНИАН.

В новом выпуске у Алекса было личное общение с 24-летней волейболисткой Людмилой и 22-летней вышивальщицей Юлей. Люде "холостяк" подарил серьги и подвеску.

Также Топольский отправился на свидание с Мариной и Аминой. Они побывали на дрифт-площадке, а закончилось все ужином втроем, где девушки больше рассказали о себе.

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27-летняя крупье Елизавета поразила Алекса откровенным фото, после чего мужчина позвал ее к себе домой. Правда, там они были не одни. К ним присоединился кум Топольского Слава Демин со своим сыном.

С 25-летней Сашей главный герой отправился на романтическое свидание во Львов, где у них произошел первый поцелуй сезона. Участница из Харькова сразу получила красную розу.

Кто покинул проект на церемонии роз

Розовая роза хозяйки дома досталась Алине. Роксолана получила белую розу - на следующей неделе она может загадать "холостяку" любое желание. Желтую розу последнего шанса получила участница по имени Амина.

Алекс Топольский принял решение попрощаться с волейболисткой Людмилой. Аргументировал он это тем, что у них не сходятся взгляды на воспитание детей.

Во время личного общения девушка сказала, что она не против физического наказания, если ребенок провинился. Топольский добавил, что Люда была интересна ему до тех пор, пока не озвучила свою позицию в этом вопросе.

Холостяк-12 - скандалы вокруг шоу

Участница "Холостяка-12" Анастасия Кузьмицкая, которая покинула проект во втором выпуске, в своем Instagram-блоге рассказала, что ее заставляли работать по сценарию, просили девушек говорить друг другу обидные вещи и заставили подписать контракт с "рабскими" условиями.

Позже Кузьмицкая обнародовала переписку с девушкой, которая лично знакома с главным героем шоу. Та обвинила его в сексуальных домогательствах.

Девушка поделилась:

"Человек (Топольский, - УНИАН) утверждал, что все девушки имеют свою цену. Настаивал на интиме и пытался его добиться. Разделся и при мне пошел принимать ванну. Я очень не хотела, чтобы выходило шоу с его участием, особенно после слов, что он станет известным и каждая будет его. Очень мерзкий и наглый тип. Постоянно проверял мой телефон, чтобы я ничего не записывала".

Также свой гнев "вылила" и Аделина Дели. Девушка обвинила Топольского в плохом отношении к участницам и пожаловалась на сумасшедшие штрафы на проекте.

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