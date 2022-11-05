Анастасия Кузьмицкая покинула проект во втором выпуске.

Участница "Холостяка-12" Анастасия Кузьмицкая, которая покинула проект во втором выпуске, в своем Instagram-блоге рассказала, что ее заставляли работать по сценарию, просили девушек говорить друг другу обидные вещи и заставили подписать контракт с "рабскими" условиями. Также "прилетело" и Григорию Решетнику. Он является ведущим шоу. Однако что именно не так было с ним, Анастасия не объяснила.

Вот что девушка написала у себя в профиле после того, как в эфире СТБ показали второй эпизод "Холостяка":

"Мне нужно время, чтобы собраться с мыслями и поделиться тем, как на самом деле все происходило. Монтаж и озвучка - это потрясающая штука, благодаря которой они очень грамотно показывали то, что было задумано. А вот печально было отношение самого холостяка, отношение ведущего, отсутствие сна. Мне лично не дали поспать даже часа перед съемками. Момент, где я сажусь в машину - это был конец вторых суток без сна".

Но на этом претензии Кузьмицкой не закончились. Она рассказала, что во время съемок ее специально просили говорить гадости про других участниц:

"Я отказывалась, после чего мне прямо говорили, что я так надолго не задержусь. Об этом мне сказали еще на первой вечеринке".

Рассказала Анастасия о том, что на проекте был психолог, который после общения с девушками "сливал" всю информацию Алексу Топольскому:

"Холостяк говорил девушкам такие вещи, которые буквально травмировали их. После проекта девушкам нужна была поддержка настоящего психолога и терапия, чтобы отойти от происходящего. Но, увы, этого никто не покажет".

Девушка добавила, что участницы подписали строгий контракт, по которому до 9 июля 2022 года не имели права ничего разглашать. Иначе платили бы штраф в размере от 50 до 100 тысяч гривень.

Напомним, во втором эфире "Холостяка" проект покинули сразу шесть участниц. Это рекордное количество.

Также УНИАН писал о том, кто может быть вероятной победительницей шоу.

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