Девушка написала свои предположения, почему ей не удалось выиграть шоу.

Финалистка романтического шоу "Холостяк-13", таролог Анастасия Юзьвак впервые прокомментировала свой проигрыш и эмоции после проекта.

Не секрет, что главный герой реалити ветеран войны Александр "Терен" Будько выбрал в финале волонтерку Инну Белень. Однако в течение сезона зрители также видели развитие отношений мужчины с Анастасией. По словам девушки, она увидела восторг в глазах Терена в финале и не думала, что он выберет другую.

"Вы знаете, я очень спокойная личность по природе. И в момент церемонии я была очень спокойна. И глядя в глаза Александра, я видела такой восторг и я знала, что я ему нравлюсь и он мне нравится. Наши отношения очень хорошо развивались, хотя на экране вы могли видеть совсем лимитированную картинку того, что было в реальности. Но, то, что я не получила кольцо для меня было неожиданностью, а с другой стороны - ожидаемо", - рассказала Юзьвак в своем Instagram.

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Почему именно - девушка не объяснила, но добавила, что все же болезненно восприняла выбор "холостяка". Однако считает, что образ, который был у нее на шоу, не восприняли правильно.

"В глазах Саши все было видно, и было видно всегда! И на свиданиях, и тем более на последней церемонии. Здесь вопрос в другом. Помещался ли мой "образ" в рамки того, что наиболее желательно сейчас для украинского народа? Нет, не только сексуальность была между нами".

Напомним, ранее Александр "Терен" Будько после финала "Холостяка" высказался о завершении шоу.

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