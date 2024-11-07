Зрители все увидят в феврале.

Стала известна дата проведения финала Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2025". Эта информация появилась на официальном сайте "Суспільного мовлення", которое является организатором шоу.

Зрители смогут посмотреть Национальный отбор 8 февраля 2025 года. В нем будут участвовать украинские артисты, которые соревнуются за право представлять нашу страну на международном конкурсе.

Также орагнизаторы шоу назвали сумму, которую планируют потратить на проведение мероприятия. Она составляет 10 миллионов 500 тысяч гривень.

К слову, прием заявок на участие в Нацотборе продолжается до 10 ноября. Жюри должны выбрать 9 финалистов, имена которых объявят до 20 ноября. Также будет еще один участник, которого выберут путем зрительского голосования. Организаторы отмечают, что полный перечень артистов объявят до 17 января.

Кстати, уже известны имена некоторых исполнителей, которые объявили о своем участии в Нацотборе. В частности, певица СолоХа, группа Ziferblat и певец ENLEO.

К слову, музыкальным продюсером шоу вместо Дмитрия Шурова станет певица Тина Кароль. Победитель Нацотбора поедет представлять Украину в Швейцарию, ведь в 2024 году первое место на международном конкурсе получили Nemo с песней "The code".

Напомним, ранее известный ведущий выступил против участия Klavdia Petrivna на "Евровидении-2025".

Вас также могут заинтересовать новости: