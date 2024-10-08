Рэперша также рассказала о планах на песенный конкурс у Jerry Heil.

Известная украинская рэперша alyona alyona alyona, которая вместе с Jerry Heil представляли Украину на конкурсе "Евровидение-2024", ответила, планирует ли снова выступить на шоу в следующем году. Исполнительница также поделилась планами на конкурс своей коллеги.

По словам артистки, пока что она не готова снова появиться на песенном международном событии, однако она не исключает, что это произойдет через несколько лет. А также alyona alyona советует всем молодым артистам попробовать свои силы в Нацотборе на Евровидение, а затем, возможно, и в самом конкурсе, потому что это, как она говорит, "большая ступенька" в карьере.

"Знаете, так один за другим, наверное, нет. Я бы не пошла, но в течение 10 лет мы еще об этом поговорим. Я изменюсь, что-то проживу. Мне нравится опыт Loreen, 12 лет. Это суперкрутой опыт. Сначала надо пережить Нацотбор. Но оно стоит, потому что это большая ступенька и возможность осознать, что ты хочешь нести в этот мир", - сказала рэперша.

В то же время певица отметила, что ее коллега Jerry Heil может появиться на "Евровидении-2025". Более того, в соцсетях исполнительница даже запустила хэштег, которым намекнула, что появится на конкурсе как сольная участница.

"А Яна, может, и пойдет. Она прямо запустила хэштег #jerryheilєвробачення2025. Я ее очень поддержу со всей своей аудиторией, если она захочет пойти", - добавила знаменитость.

К слову, в следующем году шоу будет проходить в Швейцарии, поскольку победу одержали в 2024 году представители этой страны - Nemo. Артисты выступали с песней "The Code". А вот украинки завоевали 3 место, исполнив песню "Teresa & Maria".

Напомним, ранее Jerry Heil рассказала, какие у нее отношения с alyona alyona.

Вас также могут заинтересовать новости: