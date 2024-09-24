Известный ведущий выступил против участия Klavdia Petrivna на Евровидении-2025

Он говорит, что образ загадочной певицы уже всех утомил.

Известный украинский ведущий Андрей Черновол выступил против участия Klavdia Petrivna на Евровидении-2025. Он считает, что образ загадочной артистки уже утомил зрителей, поэтому представлять нашу страну на самом масштабном песенном конкурсе должна другая звезда.

"Мне не интересно. Я не говорю, что мне не нравится, просто я уже устал. Были прогревы перед концертами, потом сами концерты. Постоянно Клавдия Петровна, Клавдия Петровна. Я уже не хочу на Евровидении ее видеть", – высказался Андрей Черновол в проекте "СвоєРідне Шоубіз".

Он добавил, что сейчас аудитории нужно отдохнуть от Соломии Опрышко (настоящее имя артистки, - ред), однако позже она сможет "выстрелить" и построить хорошую музыкальную карьеру.

"Klavdia Petrivna, оставайся с нами, давай концерты. Я уверен, что у нее все впереди, но давайте сделаем паузу и на Евровидение поедет кто-нибудь другой", – добавил Черновол.

Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на свое сообщество сплетников, сообщил интересную информацию относительно Нацотбора на Евровидение-2025.

По его словам, Нацотбор будут формировать под Klavdia Petrivna, чтобы именно она стала победительницей.

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