Нацотбор на Евровидение-2025: Тина Кароль примет участие в шоу, но есть нюанс

Она заменит Дмитрия Шурова.

Недавно Украина подтвердила свое участие в самом масштабном музыкальном конкурсе "Евровидение-2025", а это значит, что совсем скоро начнется национальный отбор на шоу.

Певица Тина Кароль сделала заявление относительно своего участия. Ранее поклонники уже интересовались у знаменитости, не хочет ли она принять участие в Нацотборе еще раз. На этот вопрос Кароль отреагировала загадочно.

Сейчас же стало известно, что ее персона действительно станет не последней в Нацотборе. Сообщается, что Тина Кароль займет место музыкального продюсера. Она заменит Дмитрия Шурова.

Видео дня

"Рада присоединиться к команде Национального отбора на Евровидение и иметь возможность поддержать как тех, кто делает свои первые шаги, так и тех, кто возвращается на сцену Нацотбора снова. Уверена, что в этом году мы увидим много ярких исполнителей", – прокомментировала Кароль.

Отметим, "Евровидение-2025" должно состояться в Швейцарии. Первый и второй полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал - 17 мая.

Напомним, Кипр назвал своего представителя на "Евровидении-2025".

Вас также могут заинтересовать новости: