Также названы даты проведения конкурса.

Масштабный песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году должен был состояться в Украине, так как в 2022 году победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Но из-за развязанной Россией войны организаторы конкурса решили не проводить его в Украине. Такое мнение организаторов разделяет и продюсер нацотбора Дмитрий Шуров. Он отметил, что нельзя пренебрегать безопасностью людей, а также нельзя забывать о гибели мирных в разных регионах Украины.

Поэтому конкурс проведет от имени Украины Ливерпуль, город в Великобритании. Первый полуфинал состоится на "Ливерпуль-Арене" 9 мая, второй - 11 мая, а грандиозный финал - 13 мая.

"Ливерпуль - идеальный город для проведения 67-го конкурса "Евровидение" от имени Украины. Он является синонимом музыки, и "Ливерпуль-Арена" превосходит все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба", - говорится на сайте конкурса.

Это будет первый конкурс песни "Евровидение", который будет проводиться в Великобритании за 25 лет.

Напомним, 17 августа в Украине начался прием заявок на участие в нацотборе на Евровидение-2023. Требования к участникам национального отбора не изменились: подаваться могут как сольные исполнители, так и музыкальные коллективы.

Кроме того, в 2023 году не сможет принять участие в конкурсе представитель от страны-агрессора - России. "Бан" на россиян был введен еще в 2022 году, когда оккупанты вторглись на территорию независимой Украины и устроили полномасштабную войну.

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