По словам Гончаренко, он на ребят не в обиде.

Режиссер Алексей Гончаренко рассказал о скандале с Kalush Orchestra на нацотборе Евровидения 2022, когда группа обвинял организаторов в фальсификации голосов.

Как он поделился в эфире "Сніданку з 1+1", налаживание отношений во время подготовки номера для Евровидения было сложным.

Однако, по словам Гончаренко, он на ребят не в обиде, ведь они так боролись за свое право представить Украину и просили показать голоса зрителей, по которым они победили, как и было сказано во время прямого эфира нацотбора в феврале.

Подготовка номера была во Львове уже после полномасштабного вторжения, поэтому весь негатив был оставлен в прошлом для подготовки хорошей постановки.

Напомним, участник нацотбора Kalush, который проиграл реперке Alina Pash с небольшим отрывом, заподозрил организаторов в фальсификации зрительского голосования. Тогда разразился скандал.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 мая группа Kalush Orchestra, которая представляла Украину на Евровидении 2022 в итальянском Турине, выиграла конкурс.

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