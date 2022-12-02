Юрий Великий старается поддерживать боевой дух нации при помощи юмора, поэтому часто публикует пародии на российское руководство и его сторонников.

Известный актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который прославился пародиями на Владимира Зеленского, опубликовал новый смешной ролик. Поклонников он рассмешил пародией на встречу Путина с якобы матерями погибших российских солдат. Видео было опубликовано на YouTube-канале Великого.

Поскольку в сети заговорили, что встреча Путина - это постанова, а "матери убитых военных" - это вовсе не матери, а актрисы, Юрий не смог пропустить эту тему как потенциальный сюжет.

Вот что Великий сказал на видео в роли Путина:

"Я считаю, что это (умереть в Украине, - ред) гораздо лучше, чем бесславно окочурится здесь от алкоголизма или просто попав в ДТП. В нашей стране, как вы понимаете, вариантов немного".

Также "Путин" на видео сказал, что лично звонит всем российским оккупантам на фронт, и все они "говорят о матерях": "И матерятся до тех пор, пока я трубку не брошу".

Отметим, что ране у него уже была пародия на минобороны РФ, которое пытаются оправдать свои поражения на фронте.

"Хочу отметить, что на 183-й день нашей трехдневной "спецоперации", мы добились небывалых успехов. Эти успехи настолько небывалые, что их никогда и не бывало", - изобразил Юрий Великий "брифинг" минобороны РФ.

Напомним, Юрий Великий рассказал о хейте в свой адрес.

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