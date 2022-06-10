Актер студии "Квартал 95" говорит, что натыкается на критику из-за некоторых своих выступлений.

Украинский комик, пародист и актер студии "Квартал-95", который прославился своей пародией Владимира Зеленского и других известных украинцев рассказал, часто ли его хейтят за его выступления. Говорит - к критике в социальных сетях относится спокойно. Этим он поделился в интервью со Славой Деминым на YouTube.

"Очень много хейта было, когда года полтора назад я сделал пародию на Шария. Я прочитал несколько комментариев на Ютубе и понял, что нет смысла это читать, мне неинтересно. Там было больше трех тысяч комментариев, но были и хорошие отзывы. Я никогда на это не обижаюсь, ведь я делаю свое дело, а хейтеры делают свое дело", - говорит Юрий Великий.

Юморист сказал, что после той пародии лично Анатолий Шарий ему не писал и не звонил.

"Он что-то там "пукнул" в прямом эфире у себя. Я этого даже не видел, это мне кто-то из знакомых рассказал", - вспомнил комик.

Напомним, автор "Квартала 95" Жидков со слезами на глазах рассказал об общении с родственниками из России.

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