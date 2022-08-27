Пародист нередко юмором пытается поддержать украинцев.

Актер "Квартала 95" Юрий Великий, который прославился тем, что пародировал Владимира Зеленского после его ухода в политику, в очередной раз рассмешил публику видеороликом. В этот раз он высмеял минобороны России, которые пытаются оправдать свои поражения на фронте. Работа была опубликована на YouTube-канале Великого.

"Хочу отметить, что на 183-й день нашей трехдневной "спецоперации", мы добились небывалых успехов. Эти успехи настолько небывалые, что их никогда и не бывало", - изобразил Юрий Великий "брифинг" минобороны РФ.

Также комик не прошел мимо заявлений россиян о том, что они якобы сбили спутник, на который собрали деньги украинцы.

Відео дня:

"Лучшим образом проявили себя наши ВКС – воздушно-косметические силы России. Им удалось сбить спутник с какими-то непонятными американскими буквами, на который украинцы собирали всей страной. Это был зафиксирован первый космический "хлопок". По данным разведки мы сработали на опережение и сбили спутник еще до того, как его украинцы купили", - пошутил Юрий Великий.

Также он упомянул о "хлопках" в российских городах, отметим, что всему виной погодные условия.

Напомним, это не первая пародия Великого на актуальную тему. Ранее двойник Зеленского из студии "Квартал 95" спародировал Лукашенко.

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