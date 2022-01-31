Оля и Надя позвонили своим близким, чтобы те убедили участницу пойти в их команду.

На сцену во втором эфире шоу "Голос страны-12" вышла 17-летняя Маша Сур, она учится в 11 классе. За девушку началась настоящая борьба среди двух тренеров.

Девушка поразила мощным голосом, исполнив песню 2WEI – Survivor. Поэтому вполне ожидаемо к ней развернулись сразу несколько звездных тренеров - Оля Полякова, Потап и Надя Дорофеева.

За девушку началась настоящая борьба между звездными наставниками. Так, первой Оля Полякова позвонила своей дочери Маше и попросила у нее убедить Сур идти в ее команду. "Она умеет раскрывать голос так, как не умеет никто. Если кто тебя обидит, то ты 100% будешь под надежным крылом", — сказала Мария Полякова.

"Оля, это нечестный прием", — прокомментировал звонок Потап.

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В свою очередь, Надя Дорофеева позвонила мужу Владимиру Дантесу. "Во-первых, вы видите перед собой хорошую, добрую, честную и замечательную артистку. Во-вторых, вы бонусом получаете меня. А я очень замечательный, добрый, умею развлекаться", — сказал Владимир.

Наконец Маша Сур после долгих раздумий выбрала команду Нади Дорофеевой.

Напомним, во втором эфире "слепых прослушиваний" шоу Святослав Вакарчук прослезился из-за участника с уникальным голосом Романа Мелиша.

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