Вакарчук развернулся к участнику проекта на последних секундах.

Во втором эфире шоу "Голос страны-12" Роман Мелиш спел песню эпохи Возрождения Vedro con mio diletto. Вокалист учился в Швейцарии и имеет контратенор – очень редкий высокий мужской голос.

В последний раз, по его словам, он пел в микрофон 15 лет назад. Мелиш мечтает, чтобы в Украине люди начали слушать такую музыку.

Зрители и судьи шоу были поражены невероятным голосом Романа, но развернулись к нему лишь два тренера - Оля Полякова и Святослав Вакарчук.

Святослав рассказал, что у него во время этого выступления трижды были мурашки по коже. Роман и выбрал команду Вакарчука, процитировав слова из песни ОЭ "Веселі, брате, часи настали". Звездный тренер был очень тронут и даже расплакался.

"Первый раз видел, чтобы Вакарчук плакал. Я думал, он не умеет этого делать", - сказал ведущий "Голоса страны" Юрий Горбунов.

Напомним, во втором выпуске "Голоса страны-12" покорять сцену вышла дальнобойщица Ирина Перегрим. Она исполнила песню Тины Кароль Show me your love. Но тренеры не развернулись к ней, зато вышли на сцену поддержать ее.

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