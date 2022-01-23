В каждом эпизоде "слепых прослушиваний" Андрей Мацола и Александра Зарицкая смогут спасти от вылета двух участников.

В воскресенье, 23 января, в 21:00 на телеканале 1+1 состоялась премьера 12 сезона главного вокального шоу "Голос страны". В прямом эфире проекта стало известно, что в "Голосе страны" появилось пятое двойное тренерское кресло, которое заняла команда "Второго шанса" – народный тренер Андрей Мацола и певица Александра Зарицкая, солистка KAZKA.

"Второй шанс" на "Голосе страны"

Тренеры "второго шанса" могут дать шанс продолжить участие в "Голосе страны" тем участникам, к которым не развернулись тренеры на главной сцене, или тем, которые прекратят борьбу на следующих этапах шоу. В каждом эпизоде "слепых прослушиваний" Андрей Мацола и Александра Зарицкая смогут спасти от вылета двух участников, нажав свою красную кнопку после выступления вокалиста на сцене. В прямых эфирах участники команды "Второго шанса" будут бороться за победу в "Голосе страны" вместе с финалистами команд других тренеров.

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Первым участником команды "Второй шанс" стал Михаил Николаенко – 21-летний детский учитель музыки из Днепра, который в первом эпизоде "слепых прослушиваний" спел композицию "Дівчина із іншого життя" группы "Океан Эльзы", но не смог развернуть кресла тренеров.

Для наставников смена правил и появление музыкальных ангелов-хранителей участников стало полным сюрпризом. "Вам не кажется, что немного пошатнулись под нами кресла? Но мне нравятся эти новые правила", – сказал Потап. "Каждый должен иметь в жизни второй шанс", – отметила Полякова. Вот Дорофеева предположила, что участники команды "Второй шанс" могут даже победить: "Если они победят, это будет очень интересно".

Андрей Мацола – украинский предприниматель и меценат. Стал народным тренером "Голоса страны-12", так как знает, как самостоятельно пройти путь к успеху с самого начала и до вершины. Видит своей миссией в проекте помощь молодым талантам для осуществления их мечты. Хочет собрать крутую команду и мотивировать участников собственным примером успеха, раскрыть их талант и себя не просто вокально, а еще и как личность.

"Команда 1+1 умеет удивлять, и предложение стать народным тренером "Голоса страны" было для меня полной неожиданностью, – говорит Андрей Мацола. – Я не певец, не музыкант и не специалист в этой области, и в процессе обсуждения пришло понимание предложенной концепции: народный тренер "Голоса" не оценивает, а спасает. Он дает второй шанс. Для меня это новый вызов и большая ответственность, ведь по факту народный тренер представляет украинских телезрителей, которые так же оценивают участников сердцем".

Александра Зарицкая – первая тренер "Голоса страны", которая начинала свой творческий путь со сцены проекта как участница. Певица участвовала в шоу в 2014 году, но не прошла "Нокауты". Александра отмечает, что всегда верила в свою мечту, и эта вера помогала ей работать над собой и добиваться результатов. Сейчас группа KAZKA, солисткой которой является Александра, стала любимой группой не только среди украинцев, но и имеет поклонников из разных уголков мира. KAZKA – первая украинская группа, попавшая во всемирный чарт Shazam и ставшая рекордсменом среди украинских артистов в Youtube.

"Я безгранично рада присоединиться к "Голосу страны" и стать тренером команды "Второй шанс". Это невероятная ответственность для меня, ведь когда-то я тоже стояла на сцене этого шоу как участник и знаю, какие эмоции испытываешь в этот момент. У меня в свое время не было второго шанса, и это круто, что сейчас появилась возможность дать его тем, кто, по нашему мнению, выглядит целостно, готов и достоин быть в проекте. Все решения с Андреем будем принимать совместно, как одна команда", - прокомментировала Александра Зарицкая.

Двенадцатый сезон шоу пройдет под лозунгом "Так звучит твоя страна". Зрителей ждут невероятные вокалисты из разных уголков Украины и мира, настоящие самородки, которые будут удивлять собственным видением музыки, мощным вокалом и невероятными тембрами. На сцене "Голоса страны" будут звучать украинские и мировые хиты, знакомые каждому из нас.

Ведущими проекта уже традиционно станут Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Напомним, тренерами 12 сезона шоу "Голос страны" стали Потап, Надя Дорофеева, Святослав Вакарчук и Оля Полякова.

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