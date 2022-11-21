Зрители смотрели их выступление, затаив дыхание.

В финале масштабного песенного конкурса "Голос країни-12", который состоялся на станции метро Майдан Незаисимости, выступили дети из пострадавших от войны территорий.

Они исполнили песню "From U to Z", которую ранее написал украинский мультиартист Дмитрий Монатик. Так, детский хор GolDem kids настолько мощно и чуственно исполнил эту песню военного времени, что зрители слушали их, затаив дыхание. От этих невероятно сильных деток невозможно было оторвать взгляд, а от их голоса на душе "скребли кошки".

В песне есть такие слова: "Я сам обирав, сам будував із душею свого тіла. А твоє ім'я – війна, і це не наша вина. Ти обирала сама, як хотіла. Ти наробила біди сама собі. Пірнаєш глибше-глибше. Ти розвалила міста в мені, мости в мені, людей в мені вбила".

Такие сильные слова в исполнении детей звучали максимально щемяще.

"Голос країни-12": кто победил

20 ноября состоялся финал шоу "Голос країни-12". Стало известно, что победила фольклористка Мария Квитка. Она получит приз от мецената и народного тренера Андрея Мацолы, а также ей предоставится шанс записать собственную песню и снять на нее клип.

Также УНИАН сообщал, что Потап расплакался в финале "Голосу країни-12".

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